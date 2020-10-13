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    • Magazin
    • 13.10.2020 18:54
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    • 13.10.2020 18:54
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    dizisinde fırtınalar estirmişti! Barbaros'a Hayrettin Paşa olarak katılıyor

    dizisinde üç sezon boyunca Tahir Kaleli rolüyle başarılı bir performans sergileyen , Barbaros dizisiyle geri dönüyor. Son gelen bilgilere göre, ünlü oyuncu yeni sezonda TRT 1 ekranlarında izleyici karşısına çıkmak için gün sayan Barbaros dizisiyle el sıkıştı. Engin Altan Düzyatan'ın Oruç Reis karakterine hayat vereceği dizide Ulaş Tuna Astepe 'yı canlandıracak. İzleyiciler şimdi diziyi heyecanla bekliyor.

    takvim.com.tr
    Sen Anlat Karadeniz'in yıldız ismi o diziyle dönüyor!

    ATV ekranlarında yayınlanan Sen Anlat Karadeniz dizisinde canlandırdığı Tahir Kaleli karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Ulaş Tuna Astepe yeni sezonda Barbaros dizisinin kadrosuna katıldı. Yakın zamanda TRT 1 ekranlarında yayınlanacak Barbaros dizisinin Barbaros Hayrettin Paşa'sı belli oldu. Ulaş Tuna Astepe yeni sezonda Barbaros dizisinde yer alacak ve dizide Barbaros Hayrettin Paşa'yı canlandıracak. Bilindiği üzere Oruç Reis karakteri için Engin Altan Düzyatan ile anlaşılma sağlanmıştı.

    ULAŞ TUNA ASTEPE BARBAROS HAYRETTİN PAŞA OLARAK DÖNÜYOR

    Ulaş Tuna Astepe yeni sezonda Barbaros dizisinde yer alacak ve dizide denizlerin fatihi Barbaros Hayrettin Paşa'ya hayat verecek. Ayrıca dizide Oruç Reis karakterini Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Engin Altan Düzyatan canlandıracak.

    ULAŞ TUNA ASTEPE KİMDİR?

    Ulaş Tuna Astepe 5 Mayıs 1988'de İzmit'te dünyaya geldi. İlk ve ortaöğrenimini İzmit'te tamamladıktan sonra İstanbul Lisesi'nde yatılı olarak okudu. Yükseköğrenimini Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünde yaptı.

    2008 yılında Osmanlı Cumhuriyeti filminde kostüm asistanlığı yapan Astepe, ardından tiyatro ve televizyon projelerinde yer almaya başladı. Karadayı dizisinde Orhan, Analar ve Anneler dizisinde Mustafa, Rüya adlı dizide Alaz, Sen Anlat Karadeniz'de Tahir karakterini canlandırdı.

    Berkun Oya'nın yazıp yönettiği Bayrak ve Babamın Cesetleri, Sami Berat Marçalı'nın sahnelediği Cam Yapraklar oyunlarında rol aldı.

    Emre Yeksan'ın yönettiği Körfez filminde Selim karakterini canlandıran Astepe, ayrıca Üniversiteli, Zayiat, Meşakkat ve Karısı, Balık Havuzu adlı kısa filmlerde de yer almıştır.

    ULAŞ TUNA ASTEPE DİZİ VE FİLMLERİ

    Üniversiteli - 2010 (kısa film)

    Bayrak - 2011 (tiyatro)

    Cam Yapraklar - 2012 (tiyatro)

    Karadayı - 2012

    Babamın Cesetleri - 2013 (tiyatro)

    Meşakkat ve Karısı - 2013 (kısa film)

    Zayiat - 2013 (kısa film)

    Analar ve Anneler - 2015

    Balık Havuzu - 2015 (kısa film)

    Körfez - 2016 (sinema filmi)

    Rüya - 2017

    Sen Anlat Karadeniz - 2018
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