ATV ekranlarında yayınlanan Sen Anlat Karadeniz dizisinde canlandırdığı Tahir Kaleli karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Ulaş Tuna Astepe yeni sezonda Barbaros dizisinin kadrosuna katıldı. Yakın zamanda TRT 1 ekranlarında yayınlanacak Barbaros dizisinin Barbaros Hayrettin Paşa'sı belli oldu. Ulaş Tuna Astepe yeni sezonda Barbaros dizisinde yer alacak ve dizide Barbaros Hayrettin Paşa'yı canlandıracak. Bilindiği üzere Oruç Reis karakteri için Engin Altan Düzyatan ile anlaşılma sağlanmıştı.

ULAŞ TUNA ASTEPE BARBAROS HAYRETTİN PAŞA OLARAK DÖNÜYOR

Ulaş Tuna Astepe yeni sezonda Barbaros dizisinde yer alacak ve dizide denizlerin fatihi Barbaros Hayrettin Paşa'ya hayat verecek. Ayrıca dizide Oruç Reis karakterini Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Engin Altan Düzyatan canlandıracak.