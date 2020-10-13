Han bir günlüğüne de olsa, her şeyden uzakta bir balayı tatili yapmak istese de evde yaşanacak bir sorun yüzünden acilen dönmek zorunda kalırlar. Hikmet Safiye ve Gülben'e Han'ın evlendiğini söyler. Safiye'nin dünyası başına yıkılacaktır.