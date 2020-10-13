Masumlar Apartmanı dizisi her hafta salı günü saat 20.00'de izleyici karşısına çıkıyor. Kısa sürede izleyicilerin ilgisini çeken dizide yaşanan olaylar heyecanla izleniyor. Dizinin yeni bölümü bu akşam seyircisiyle buluşuyor. Peki, Masumlar Apartmanı hangi kitaptan uyarlama? Masumlar Apartmanı nerede çekiliyor, oyuncuları kimler? İşte detaylar...
MASUMLAR APARTMANI HANGİ KİTAPTAN UYARLAMA?
Masumlar Apartmanı dizisi Gülseren Budayıcıoğlu'nun Madalyonun İçi romanındaki gerçek hayat hikayelerinden esinlenerek hazırlanmıştır.
MASUMLAR APARTMANI NEREDE ÇEKİLİYOR?
Masumlar Apartmanı İstanbul'un Balat ve Beyoğlu gibi ilçelerinde gerçekleştiriliyor.
MASUMLAR APARTMANI 5. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Çarpıcı hikayesi ile yeni bölümleri merakla ve heyecanla beklenen "Masumlar Apartmanı"nın beşinci bölümünde neler olacak? Memduh'la yaşadığı kavga sonrası Han'dan destek bekleyen Safiye hüsrana uğrar. Yaşanan kriz, İnci'yi evliliklerini duyurma fikrinden vazgeçirir.
Esat'ın Esra ile evlendiğini sanan Gülben, derin acılar içindedir ancak dertleşecek kimsesi yoktur. Ege'nin atacağı bir adım İnci ve Memduh'u zor durumda bırakır.
Han kardeşleriyle paylaşamadığı mutluluğunu babasıyla paylaşır. Ancak Hikmet hafıza sorunu yaşamaktadır.
Han bir günlüğüne de olsa, her şeyden uzakta bir balayı tatili yapmak istese de evde yaşanacak bir sorun yüzünden acilen dönmek zorunda kalırlar. Hikmet Safiye ve Gülben'e Han'ın evlendiğini söyler. Safiye'nin dünyası başına yıkılacaktır.