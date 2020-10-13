13 EKİM SALI DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU



Yeni yarışmacı Nazlı:8

Tuğçe: 20

Özde: 20

Sabiha: 5

Birben: 20

Rümeysa:20

Rabia: 10



DOYA DOYA MODA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?



Haftanın birincisi olan isim 114 puan ile Doya Doya Moda Özde oldu ve altın kolye ve bilekliğin sahibi oldu.

DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?



Doya Doya Moda'da bu hafta eleme potasına Tuğçe, Sabiha, Rabia, Rümeysa ve Aslı girdi. Kemal Doğulu elenen ismin 48 puan ile Aslı olduğunu açıkladı.



