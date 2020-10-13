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    • Magazin
    • 13.10.2020 18:10
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    • 13.10.2020 18:10
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    Kırmızı Oda'yla gündem olan ismin itirafı bomba etkisi yarattı! İşte o itiraf…

    TV8’in yeni başlayan ve ilgi odağı haline gelen dizisi Kırmızı Oda farklı konusu ile ilgi çekiyor. Kırmızı Oda'yla gündem olan ismin itirafı bomba etkisi yarattı. Başrol oyuncusu Binnur Kaya hep komik karakterlere hayat verirken bu kez ciddi bir rolde kendini buldu. Kırmızı Oda’daki psikiyatrist rolün ile ilgili gündem olan açıklamalarda bulunan Binnur Kaya’nın söylediklerini haberimizde bulabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    Kırmızı Oda'yla gündem olan ismin itirafı bomba etkisi yarattı!

    Birbirinden başarılı oyunculuğu ile tanınan Binnur Kaya bu kez seyircilerin alışık olmadığı bir role büründü. Seyirciden tam not alan Kırmızı Oda dizisinde bir psikiyatri doktorunu canlandıran Binnur Kaya'nın itirafları çok konuşulacak. Dizideki rolü ile ilgili konuşan Binnur Kaya'nın samimi açıklamaları dikkat çekti. İşte Binnur Kaya hakkında merak edilen tüm bilgiler…

    BİNNUR KAYA'DAN SAMİMİ İTİRAFLAR!

    Kırmızı Oda projesine şifa niyeti ile izleyici kitlesine buluşturduklarının özellikle altını çizen ve dizide hastalarıyla kurduğu bağ ve etkili iletişimiyle hayran bıraktıran Binnur Kaya, komedi haricinde bir karakteri üstlenmenin kendisi adına çok farklı bir deneyim olduğunu belirtti.Aynı zamanda Kırmızı Oda'nın oyuncu kadrosunda yer alan Binnur Kaya her ne kadar karakterleri oynamanın zor olduğunu düşünse de zevkli bir yolculuk olduğunu da vurgulayıp, Yolda dikenler yok mu; var tabii. Mesela bir oyuncuyu gördüğü, benimsediği halin dışında görmek istemeyen seyirciler olabilir. Beğenip beğenmemek ayrı bir konu. Sonuçta yol seninse, yolculuğun tadı da başka" sözlerini kaydetti.Tüm bu itirafların yanı sıra, "Biz 'şifa niyetiyle' girdik bu işe… Yönetmen Cem Karcı da, projenin sahibi Gülseren Budayıcıoğlu da, yapımcı Onur Güvenatam da… Bu işin içinde yer almakla ilgili buluştuğumuz yer aynıydı; şifa. İşin bir televizyon dizisi olduğunu, sektörün ticari bakışını, sektör gerçeklerini unutmadan söylüyorum'" şeklinde diziye dair duygu ve düşüncelerini de paylaştı.

    BİNNUR KAYA KİMDİR?

    Binnur Kaya (19 Nisan 1972, Ankara), Türk oyuncu. Aslen Elazığlıdır. 1995 yılında Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümü'nü bitirdi. Hemen ardından İstanbul'a yerleşen Kaya, Ankara Sahnesi ve Karatahta isimli çocuk tiyatroları ve Bakırköy Belediye Tiyatrosu'nda çalıştı. İlk televizyon dizisi Kaynanalar'dır. Beşiktaş Kültür Merkezi oyuncu kadrosuna katıldı. 2007-2008 sezonunda Avrupa Yakası komedi dizisinin kadrosuna dahil oldu. 2010'da "Vavien" filmindeki rolüyle 42. Sinema Yazarları Derneği Ödülleri'nde ve 3. Yeşilçam Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu ödüllerini kazandı. 2014 yılında ise 41. Magnum Altın Kelebek Ödülleri'nde Aramızda Kalsın adlı dizideki rolü ile En İyi Kadın Komedi Oyuncusu Seçilmiştir.

    FİLMOGRAFİ

    1996 Kaynanalar

    1998 Kaçıklık Diploması

    2000 Abuzer Kadayıf

    2000 Muhallebicinin Oğlu

    2003 İnşaat

    2005 Babam ve Oğlum

    2006 Hayatımın Kadınısın

    2006 Küçük Kıyamet

    2009 Vavien

    2013 Mutlu Aile Defteri

    2014 Şarkı Söyleyen Kadınlar

    2017 Sen Kiminle Dans Ediyorsun

    2018 Bizi Hatırla

    2019 Cinayet Süsü

    2020 Azizler
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    Haberler Magazin Kırmızı Oda'yla gündem olan ismin itirafı bomba etkisi yarattı! İşte o itiraf…