Kırmızı Oda'yla gündem olan ismin itirafı bomba etkisi yarattı! İşte o itiraf…

BİNNUR KAYA'DAN SAMİMİ İTİRAFLAR!

Kırmızı Oda projesine şifa niyeti ile izleyici kitlesine buluşturduklarının özellikle altını çizen ve dizide hastalarıyla kurduğu bağ ve etkili iletişimiyle hayran bıraktıran Binnur Kaya, komedi haricinde bir karakteri üstlenmenin kendisi adına çok farklı bir deneyim olduğunu belirtti.Aynı zamanda Kırmızı Oda'nın oyuncu kadrosunda yer alan Binnur Kaya her ne kadar karakterleri oynamanın zor olduğunu düşünse de zevkli bir yolculuk olduğunu da vurgulayıp, Yolda dikenler yok mu; var tabii. Mesela bir oyuncuyu gördüğü, benimsediği halin dışında görmek istemeyen seyirciler olabilir. Beğenip beğenmemek ayrı bir konu. Sonuçta yol seninse, yolculuğun tadı da başka" sözlerini kaydetti.Tüm bu itirafların yanı sıra, "Biz 'şifa niyetiyle' girdik bu işe… Yönetmen Cem Karcı da, projenin sahibi Gülseren Budayıcıoğlu da, yapımcı Onur Güvenatam da… Bu işin içinde yer almakla ilgili buluştuğumuz yer aynıydı; şifa. İşin bir televizyon dizisi olduğunu, sektörün ticari bakışını, sektör gerçeklerini unutmadan söylüyorum'" şeklinde diziye dair duygu ve düşüncelerini de paylaştı.