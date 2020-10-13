MASTERCHEF KAPTALIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef 2020 son bölümde ana kadroda yarışan 16 şef adayı Mehmet, Danilo ve Somer Şefler tarafından istenilen tavuk ana malzemesiyle yaratıcılık yemeği hazırlayarak jüri şeflerin tadımına sundu. Tek tek tüm yarışmacıların ürününü tadan şefler bu safhanın ardından mavi takımın bu hafta kaptanlığını yapacak olan ismi açıkladı ve bu haftanın mavi takım kaptanı UĞUR oldu.

Mavi takım kaptanı olan isim kurallar gereği rakip takım olan kırmızı takımın kaptanını belirledi ve bu haftanın kırmızı takımm kaptanı SEFA oldu. Kaptanlar yeni takımlarını oluşturmaya başladı. İşte bu haftanın mavi ve kırmızı takım üyeleri...