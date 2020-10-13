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    • Magazin
    • 13.10.2020 10:14
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    • 13.10.2020 10:14
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    ? mavi ve kırmızı takımlar nasıl oluştu?

    Dün akşamdan bu yana ? Sorusunun yanıtı merak edilerek gündemde sıkça araştırılmaya başlandı. TV8’in fenomen yarışması ’te yeni haftanın kaptanlık oyunu oynandı ve kazanan yarışmacı diğer takımın kaptanını seçerken kendi takımlarını da kurdular. Mehmet, Somer ve Danilo şeflerin jüriliğinde gerçekleşen yarışmada günden güne 16 kişilik kadro elenenlerle birlikte eksiliyor. Peki ? Kimler hangi takımda yarışacak?

    takvim.com.tr
    Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı?

    Günden güne daha da heyecanlanan MAsterchef'te menüler de zorlaşıyor. Dün akşam yeni haftanın kaptanlık oyunu oynandı tabaklarını hazırlayan yarışmacılar Mehmet, Danilo, Somer şeflerin tadımına sundu. Tadımların yapılmasının ardında şefler yemeğini en fazla beğendikleri adayı haftanın mavi takım kaptanı olarak belirledi. Peki bu kişi kim oldu? Bu haftanın Masterchef mavi ve kırmızı takımları kimlerden oluştu?

    MASTERCHEF KAPTALIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

    MasterChef 2020 son bölümde ana kadroda yarışan 16 şef adayı Mehmet, Danilo ve Somer Şefler tarafından istenilen tavuk ana malzemesiyle yaratıcılık yemeği hazırlayarak jüri şeflerin tadımına sundu. Tek tek tüm yarışmacıların ürününü tadan şefler bu safhanın ardından mavi takımın bu hafta kaptanlığını yapacak olan ismi açıkladı ve bu haftanın mavi takım kaptanı UĞUR oldu.

    Mavi takım kaptanı olan isim kurallar gereği rakip takım olan kırmızı takımın kaptanını belirledi ve bu haftanın kırmızı takımm kaptanı SEFA oldu. Kaptanlar yeni takımlarını oluşturmaya başladı. İşte bu haftanın mavi ve kırmızı takım üyeleri...

    MASTERCHEF MAVİ TAKIM

    Uğur (Kaptan)
    Furkan
    Esra
    Emir
    Berker
    Tanya
    Ebru

    MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM

    Sefa (Kaptan)
    Serhat
    Barbaros
    Eray
    Özgül
    Ayyüce
    Didem
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