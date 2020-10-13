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    • Magazin
    • 13.10.2020 10:48
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    • 13.10.2020 10:48
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    ? kaç yaşında, , ?

    Sabah saatlerinden itibaren gündemde sıkça ? Sorusunun yanıtı araştırılıyor. Bugün Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına katılan ’nın hayatı merak konusu oldu. Şarkılarıyla bir döneme damgasını vuran Elif Karlı uzun zamandır gözlerden uzak bir hayat yaşıyordu. Yeniden gündeme gelen güzel sesli, sevilen şarkıcı , , ?

    takvim.com.tr
    Elif Karlı kimdir?

    Şarkılarıyla bir zamanlar gönüllere taht kuran Elif Karlı uzun süre sonra yeniden gündem oldu. Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına bugün konuk olan Elif Karlı seslendirdiği şarkılarla izleyicilere keyifli anlar yaşattı. Bir yandan da hayatına dair bilgiler arama motorları üzerinden sıkça araştırılır oldu. İşte Elif Karlı kimdir? Sorusunun yanıtı…

    ELİF KARLI KİMDİR?

    Elif Karlı 1974 yılında doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nı kazanan şarkıcı, burada çalgı eğitimi aldı. Böylece müzik kariyerine profesyonel olarak başlama imkanı elde etmiş oldu.

    Elif Karlı'nın profesyonel yaşama başlangıcında en önemli isimlerden birisi Ercan Saatçi oldu. İki yakın arkadaş çalışmalarını birlikte gerçekleştirirken Elif Karlı'ya, Saatçi'nin verdiği destek ile birlikte şarkıcı daha kısa süre içerisinde hızlı bir şekilde yükselmeyi başardı. Şarkıcı bir dönem AHA grubuyla birlikte yer aldı. Daha sonrasında ise tek başına kariyerine devam eden şarkıcı albümleri ile birlikte dinleyicilerine ulaşmayı başardı.

    1993 yılında evlenen sanatçı hala evliliğini sürdürmektedir. Evliliğinden 1 kızı ve 1 erkek oğlu olan sanatçı, aile yaşantısını magazin gündemine taşımıyor ve gündemde çok fazla yer almıyor. Şarkıları ile dinlenen sanatçı en son 2012 yılında albüm çıkarmıştı.

    SENİ VURURUM BEN ŞARKI SÖZLERİ

    Seni Yaradan Allah Benimi Düşünmüş

    Gözlerinde Parlıyor Güneş içinde Düşebilirim

    Sana Bi Kelime Olsa Herşeyin Olurum

    Her Bakışta Titriyor içim Gülüşüne Ölebilirim

    Aşığım Sensin Tutkunum Senin

    Yattığım Senin Kollarında

    Kalktığım Senin Kollarında

    Beni Bi Kere Aldatırsan Deli Olurum Ben

    Gören Allah, Bilen Allah

    Biri ikiye Bağlarsan Seni Vururum Ben

    Gören Allah, Bilen Allah

    Astrolojide Ben Su Sen Ateş Grubu

    Fakat Aşkla Çağlayan Derin Bir Nehir Ellerin

    Şimdi Ve Sonrasında Ne Yemin Ne Zulüm

    Aşkıma Dikkat Mesafeli Seviyorum Özlemini

    Aşığım Sensin Tutkunum Sensin
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