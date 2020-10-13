Elif Karlı'nın profesyonel yaşama başlangıcında en önemli isimlerden birisi Ercan Saatçi oldu. İki yakın arkadaş çalışmalarını birlikte gerçekleştirirken Elif Karlı'ya, Saatçi'nin verdiği destek ile birlikte şarkıcı daha kısa süre içerisinde hızlı bir şekilde yükselmeyi başardı. Şarkıcı bir dönem AHA grubuyla birlikte yer aldı. Daha sonrasında ise tek başına kariyerine devam eden şarkıcı albümleri ile birlikte dinleyicilerine ulaşmayı başardı.

1993 yılında evlenen sanatçı hala evliliğini sürdürmektedir. Evliliğinden 1 kızı ve 1 erkek oğlu olan sanatçı, aile yaşantısını magazin gündemine taşımıyor ve gündemde çok fazla yer almıyor. Şarkıları ile dinlenen sanatçı en son 2012 yılında albüm çıkarmıştı.

SENİ VURURUM BEN ŞARKI SÖZLERİ

Seni Yaradan Allah Benimi Düşünmüş

Gözlerinde Parlıyor Güneş içinde Düşebilirim

Sana Bi Kelime Olsa Herşeyin Olurum

Her Bakışta Titriyor içim Gülüşüne Ölebilirim

Aşığım Sensin Tutkunum Senin

Yattığım Senin Kollarında

Kalktığım Senin Kollarında

Beni Bi Kere Aldatırsan Deli Olurum Ben

Gören Allah, Bilen Allah

Biri ikiye Bağlarsan Seni Vururum Ben

Gören Allah, Bilen Allah

Astrolojide Ben Su Sen Ateş Grubu

Fakat Aşkla Çağlayan Derin Bir Nehir Ellerin

Şimdi Ve Sonrasında Ne Yemin Ne Zulüm

Aşkıma Dikkat Mesafeli Seviyorum Özlemini

Aşığım Sensin Tutkunum Sensin