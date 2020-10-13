Şarkılarıyla bir zamanlar gönüllere taht kuran Elif Karlı uzun süre sonra yeniden gündem oldu. Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına bugün konuk olan Elif Karlı seslendirdiği şarkılarla izleyicilere keyifli anlar yaşattı. Bir yandan da hayatına dair bilgiler arama motorları üzerinden sıkça araştırılır oldu. İşte Elif Karlı kimdir? Sorusunun yanıtı…
ELİF KARLI KİMDİR?
Elif Karlı 1974 yılında doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nı kazanan şarkıcı, burada çalgı eğitimi aldı. Böylece müzik kariyerine profesyonel olarak başlama imkanı elde etmiş oldu.
Elif Karlı'nın profesyonel yaşama başlangıcında en önemli isimlerden birisi Ercan Saatçi oldu. İki yakın arkadaş çalışmalarını birlikte gerçekleştirirken Elif Karlı'ya, Saatçi'nin verdiği destek ile birlikte şarkıcı daha kısa süre içerisinde hızlı bir şekilde yükselmeyi başardı. Şarkıcı bir dönem AHA grubuyla birlikte yer aldı. Daha sonrasında ise tek başına kariyerine devam eden şarkıcı albümleri ile birlikte dinleyicilerine ulaşmayı başardı.
1993 yılında evlenen sanatçı hala evliliğini sürdürmektedir. Evliliğinden 1 kızı ve 1 erkek oğlu olan sanatçı, aile yaşantısını magazin gündemine taşımıyor ve gündemde çok fazla yer almıyor. Şarkıları ile dinlenen sanatçı en son 2012 yılında albüm çıkarmıştı.
SENİ VURURUM BEN ŞARKI SÖZLERİ
Seni Yaradan Allah Benimi Düşünmüş
Gözlerinde Parlıyor Güneş içinde Düşebilirim
Sana Bi Kelime Olsa Herşeyin Olurum
Her Bakışta Titriyor içim Gülüşüne Ölebilirim
Aşığım Sensin Tutkunum Senin
Yattığım Senin Kollarında
Kalktığım Senin Kollarında
Beni Bi Kere Aldatırsan Deli Olurum Ben
Gören Allah, Bilen Allah
Biri ikiye Bağlarsan Seni Vururum Ben
Gören Allah, Bilen Allah
Astrolojide Ben Su Sen Ateş Grubu
Fakat Aşkla Çağlayan Derin Bir Nehir Ellerin
Şimdi Ve Sonrasında Ne Yemin Ne Zulüm
Aşkıma Dikkat Mesafeli Seviyorum Özlemini
Aşığım Sensin Tutkunum Sensin