MELEK ŞARKI SÖZLERİ

Beddua ediyorum seni benden alanlara

Haram olsun nefes almak

Beni sensiz koyanlara

Sen benim için hayatın anlamıydın

Nasıl kıydılar sana

Beni neden almadılar

Sen yıldızlardan düşen melek

Zor günümde açan çiçek

Koynumdan çok uzaktasın

Sen türkümsün hiç bitmeyecek

Dillerden hiç düşmeyecek

Her zaman yanımdasın

Beddua ediyorum seni benden alanlara

Haram olsun nefes almak

Beni sensiz koyanlara

Sen benim için hayatın anlamıydın

Nasıl kıydılar sana

Beni neden almadılar

Sen yıldızlardan düşen melek

Zor günümde açan çiçek

Koynumdan çok uzaktasın

Sen türkümsün hiç bitmeyecek

Dillerden hiç düşmeyecek

Her zaman yanımdasın