Bugün Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına katılan ve şarkılarını seslendiren Devran İskender kimdir? Özellikle Melek şarkısıyla çok dinlenen Devran İskender kendisinin hayranı olan Zekiye Güçlü adlı kişiye evlendi. Devran İskender nereli, kiminle evli? Sorularının yanıtlarını haberimizde bulabilirsiniz.
DEVRAN İSKENDER KİMDİR?
Devran İskender 1979 tarihinde Ankara'da doğmuştur. Babası memur olan Devran İskender, aslen Amasyalı olup, 10 yıl Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde, 1 yıl Denizli'de, 1 yıl Konya Akşehir'de, 3 yıl Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde, Ankara ve İstanbul'da yaşamıştır.
Devran İskender 1995 yılları arasında Ankara Radyosu Gençlik Korosu'nda 3 yıl görev almıştır. 1998 yılında itü Devlet Konservatuarı sınavlarını kazanan Devran İskender, değerli hocalar eşliğinde eğitim hayatını sürdürüp 2002 yılında mezun olmuştur. Askerliğini Ankara'da Armoni Mızıkası moral ekibinde Türk Halk Müziği solisti olarak yapan Devran İskender, 2006 yılında askerlik hizmetini tamamlamıştır. Yaklaşık 10 yıldır çeşitli sahne çalışmaları yapan Devran İskender, sanat hayatına ilk albümü olan "mesele" ile devam etmektedir. Son albümünü 2014 yılında "İmza" ile atmıştır.
MELEK ŞARKI SÖZLERİ
Beddua ediyorum seni benden alanlara
Haram olsun nefes almak
Beni sensiz koyanlara
Sen benim için hayatın anlamıydın
Nasıl kıydılar sana
Beni neden almadılar
Sen yıldızlardan düşen melek
Zor günümde açan çiçek
Koynumdan çok uzaktasın
Sen türkümsün hiç bitmeyecek
Dillerden hiç düşmeyecek
Her zaman yanımdasın
Beddua ediyorum seni benden alanlara
Haram olsun nefes almak
Beni sensiz koyanlara
Sen benim için hayatın anlamıydın
Nasıl kıydılar sana
Beni neden almadılar
Sen yıldızlardan düşen melek
Zor günümde açan çiçek
Koynumdan çok uzaktasın
Sen türkümsün hiç bitmeyecek
Dillerden hiç düşmeyecek
Her zaman yanımdasın