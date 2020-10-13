Masterchef Duygu Acarsoy kimdir, kaç yaşında, nereli? Hikayesiyle Masterchef Türkiye izleyenlerini ekran başına kilitleyen ve gözyaşlarına boğan Duygu Acarsoy şimdi de şok bir karar aldı. TV8'deki MasterChef Türkiye'de kendisinin bilerek elenmesine neden olan Duygu Acarsoy, nişanlısıyla barıştı. Acarsoy, MasterChef'te nişanlısının kendisini aldattığını herkese anlatmıştı.
NİŞANLISIYLA BARIŞTI
İhanete uğradığını anlatan Duygu Acarsoy, o nişanlısıyla barıştı. MasterChef Türkiye'den ayrıldıktan sonra bir başka eski MasterChef yarışmacısı Berk İlter'in YouTube programına katıldı ve gerçekleri anlattı.
Özel hayatı hakkında samimi itiraflarda bulunan Duygu Acarsoy, şunları anlattı:
"İlişkimde bir yanlış anlaşılma var. Nişanlımın eski kız arkadaşı sabah erkenden beni arayıp 'Erkek arkadaşın seni benimle aldatıyor' dedi. Nişanlımı arayıp 'Sen nasıl bir saçmalık yaptın?' diye sordum. Çocuğu hiç dinlemeden telefonu yüzüne kapattım ve yüzüğü attım.''
''Aradan birkaç gün geçip sinirim yatıştıktan sonra beni nişanlım aradı ve 'Bu durumun olmadığını ispatlayacağım' dedi. Kız (Nişanlısının eski sevgilisi) ayrılmamız için gerçekten de böyle bir oyun yapmış.''
''Keşke önce birlikte olduğum kişiyi dinleseydim. Orada bir hata yaptım. Yüzüğü tekrar taktım hatta yakında da evleniyorum. Pandemiden dolayı düğün yapmayacağız sadece nikah ve ardından yemek vereceğiz. Bu olayın kurgu olma durumu yok zaten."
DUYGU ACARSOY KİMDİR?
1985 yılında Ankara'da doğan Duygu Acarsoy, aslen Muğlalıdır. 2008 yılında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi ve Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İnsan Kaynakları mezunu olan Acarsoy, şu anda aşçılık eğitiminin son yılını tamamlamaktadır.
MSA'da profesyonel pasta ve ekmekçilik eğitimini tamamladıktan sonra İspanya ve Almanya'da aldığı eğitimler ışığında birçok yerde şef olarak çalışmış; eğitmen olarak görev almıştır.
Duygu Acarsoy özellikle de ekşi maya ekmekler üzerine çalışmış, Ankara'da artizan ekmek, kruvasan ve tatlılar üreten bir işletmenin imalat koordinatörlüğünü üstlenmiştir.
Aynı zamanda AHEP Üniversitesi'nde eğitmen şef olarak görevini sürdürmektedir.