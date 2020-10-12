Pek çok dizi ve film projesinde rastladığımız İsmail Ege Şaşmaz sevgilisi Hande Ünal ile nişanlandı. Magazin gündeminde çok konuşulan bu gelişme sonrasında İsmail Ege Şaşmaz kimdir? İsmail Ege Şaşmaz kaç yaşında, kiminle nişanlandı? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıkça sorgulananlar arasında yer aldı. Şimdiki zamanda Sen Çal Kapımı dizisinde rol alan İsm ail Ege Şaşmaz hakkında merak edilenleri derledik.
İSMAİL EGE ŞAŞMAZ KİMDİR?
İsmail Ege Şaşmaz, 25 Kasım 1993 tarihinde Manisa'da dünyaya gelmiştir. Manisa Belediyesi Konservatuarı'nda oyunculuk eğitimi alan Şaşmaz, ilk oyunculuk deneyimini Manisa Belediyesi Liseler Arası Tiyatro Yarışması'nda Sınıfta Acil Servis isimli oyunla gerçekleştirmiştir.
2013 yılında ise ilk kez kamera karşısına Güneşi Beklerken isimli dizi ile geçen İsmail Ege Şaşmaz, Günebakan, Serçe Sarayı, Aşk Yalanı Sever, Aşk Laftan Anlamaz, Lise Devriyesi gibi yapımlarda rol almıştır. Genç oyuncu 2018 yılında Mehmetçik Kut'ül Amare dizisinde Mehmet karakterini canlandırdı. Şimdilerde ise Sen Çal Kapımı dizinde Kaan karakterine hayat veriyor.
İsmail Ege Şaşmaz'ın rol aldığı diziler ve filmler:
2013 – Güneşi Beklerken (Barış) (TV Dizisi)
2015 – Günebakan (Rüzgar) (TV Dizisi)
2015 – Serçe Sarayı (Tolga) (TV Dizisi)
2016 – Aşk Yalanı Sever (Serdar) (TV Dizisi)
2016 – Aşk Laftan Anlamaz (İbrahim) (TV Dizisi)
2017 – Lise De4vriyesi (Fırat) (TV Dizisi)
2018 – Mehmetçik Kut'ül Amare (Mehmet) (TV Dizisi)
2020 – Sen Çal Kapımı (Kaan) (TV Dizisi)