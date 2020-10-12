Pek çok dizi ve film projesinde rastladığımız İsmail Ege Şaşmaz sevgilisi Hande Ünal ile nişanlandı. Magazin gündeminde çok konuşulan bu gelişme sonrasında İsmail Ege Şaşmaz kimdir? İsmail Ege Şaşmaz kaç yaşında, kiminle nişanlandı? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıkça sorgulananlar arasında yer aldı. Şimdiki zamanda Sen Çal Kapımı dizisinde rol alan İsm ail Ege Şaşmaz hakkında merak edilenleri derledik.