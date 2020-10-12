EDHO'da ünlü oyuncunun ayrılığı herkesi şaşırtıyor. Salı akşamları izleyiciler tarafından heyecanla takip edilen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine yeni sezonda 3 isim veda etti. Dizide Fahri Baba olarak bilinen Kenan Çoban, Özlem'i canlandıran Selin Işık ve Faruk karakterine hayat veren Mert Öğüt diziden ayrıldı. Kenan Çoban'ın diziden ayrılması ise izleyicileri şaşırttı.

EDHO'DA 3 OYUNCU DİZİYE VEDA ETTİ

Alparslan'ın eşi Özlem karakterine hayat veren Selin Işık ve Faruk karakterini canlandıran Mert Öğüt çatışma sırasında hayatını kaybederek diziye veda etti. Ayrıca Kurtlar Vadisi'ndeki Abdülhey rolüyle nam salan EDHO'nun Fahri'si Kenan Çoban dizinin jeneriğinde yer almadı.