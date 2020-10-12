Söz ve Ramo dizisinin çok sevilen isimlerinden birisi olan Görkem Sevindik son olarak Ramo dizisinde karşımıza çıkmıştı. Performansıyla dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncunun yeni sezonda Kırmızı Kamyon adlı dizide oynayacağı çok konuşulanlar arasında yer aldı. Konu hakkında yapımcı şirketten yapılacak açıklama bekleniyor.

GÖRKEM SEVİNDİK YENİ SEZONDA HANGİ DİZİDE OYNAYACAK?

Görkem Sevindik'in yeni sezonda Kırmızı Kamyon adlı dizide rol alacağı söylentiler arasında yer aldı. Ancak konu hakkında dizinin yapımcı şirketinden resmi bir açıklama yapılmadı.