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    • 12.10.2020 18:36
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    • 12.10.2020 18:36
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    ve dizisinin çok sevilen isimlerinden birisi olmuştu! Yeni sezondaki adresi...

    Kurtlar Vadisi dizisinde oynadığı Pusat Çakır karakteriyle dikkatleri üzerine çeken ardından rol aldığı ve dizilerinde de çok konuşulan isimlerden oldu. Son olarak Show TV ekranlarında yayınlanan Ramo dizisinin ilk sezonunda Boz karakterini canlandıran ünlü oyuncunun yeni sezondaki adresinin belli olduğu konuşuluyor. Yeni sezonda Görkem Sevindik'in adlı dizide rol alacağı konuşuluyor.

    takvim.com.tr
    Ünlü oyuncunun yeni sezondaki adresi belli oldu!

    Söz ve Ramo dizisinin çok sevilen isimlerinden birisi olan Görkem Sevindik son olarak Ramo dizisinde karşımıza çıkmıştı. Performansıyla dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncunun yeni sezonda Kırmızı Kamyon adlı dizide oynayacağı çok konuşulanlar arasında yer aldı. Konu hakkında yapımcı şirketten yapılacak açıklama bekleniyor.

    GÖRKEM SEVİNDİK YENİ SEZONDA HANGİ DİZİDE OYNAYACAK?

    Görkem Sevindik'in yeni sezonda Kırmızı Kamyon adlı dizide rol alacağı söylentiler arasında yer aldı. Ancak konu hakkında dizinin yapımcı şirketinden resmi bir açıklama yapılmadı.

    GÖRKEM SEVİNDİK KİMDİR?

    Görkem Sevindik, 17 Ekim 1986 tarihinde Adana'da dünyaya gelmiştir. Eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde tamamlamıştır.

    İlk oyunculuk deneyimini Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde yaşamıştır. Dizide Süleyman Çakır'ın oğlu Pusat Çakır'ı canlandırmıştır.

    İlk oyunculuk deneyimini Pusat karakteri ile yaşayan Görkem Sevindik, Kalbim Seni Seçti, Söz ve Ramo gibi yapımlarda rol almıştır.

    Emin Ersin Sevindik'in kardeşidir. Kardeşi de Görkem gibi oyuncudur.

    Ödüller

    2014 Magazin Gazetecileri Derneği, Umut Vaat Eden Oyuncu
    2018 Türkiye Gençlik Ödülleri, En iyi Yardımcı Erkek Oyuncu
    2018 Ayaklıgazete Ödülleri, En iyi Yardımcı Erkek Oyuncu

    2018 Medya ve Sanat Ödülleri, En iyi Yardımcı Erkek Oyuncu
    2019 İstanbul Aydın Üniversitesi, En iyi Yardımcı Erkek Oyuncu

    Televizyon

    2010-2016, Kurtlar Vadisi Pusu, Pusat Çakır
    2017-2019, Söz (dizi), Üstçavuş Mücahit Serdengeçti(Keşanlı)
    2020, Ramo (dizi), Boz
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