2003 yılında Hava Astsubay Meslek Yüksek Okuluna girmiş ve 2005 yılında mezun olmuştur. Ancak daha sonra askerlik mesleğinin kendisine uygun olmadığını anlamış ve konservatuvara girmiştir. Tiyatro merakı da Hava Astsubay Meslek Yüksek Okulunda girdiği Tiyatro Kolundan gelmektedir.

2010 yılında seçmelerine katıldığı Fatmagül'ün Suçu Ne? adlı Kanal D dizisinde Selim Yaşaran karakterine hayat verdi. Dizi Engin Öztürk'ün Türkiye ve Arap ülkelerinde tanınmasına sebep olmuştur. Dizinin 2012 yılında sona ermesi üzerine üniversite okuduğu dönemde hem oyun oynadığı hem de barmenlik yaptığı barın sahibi ünlü oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nun başrolünü üstlendiği Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisinde Komiser Emre karakterini canlandırmıştır.Bunun yanı sıra Star Tv'de yayınlanan Muhteşem Yüzyil dizisinde II. Selim rolünü üstlenmiştir. Star Tv'de yayınlanan Hatırla Gönül dizisinin iç mimarlık okuyup marangoz olan Yusuf rolünü canlandırıyor.