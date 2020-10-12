İsmail Ege Şaşmaz uzun süredir sevgilisi olan Hande Ünal'a evlilik teklifi etmişti. Şimdi ise ailesiyle birlikte istemeye giderek nişan töreni yaptılar. Corona virüsten dolayı saye bir nişan töreni tercih eden İsmail Ege Şaşmaz ile Hande Ünal'i yakın dostları yalnız bırakmadı. Demet Özdemir, Berk Oktay, Duygu Özarslan gibi ünlü isimler de oradaydı. İşte İsmail Ege Şaşmaz ile Hande Ünal hakkında merak edilenler…