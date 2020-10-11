Diriliş Ertuğrul'da da Kuruluş Osman'da da Abdurrahman Alp karakterini canlandıran Celal Al Nebioğlu dedesini kaybetti ve yaşadığı üzüntüyü sevenleriyle paylaştı. Yetenekli oyuncu Celal Al Nebioğlu daha önce Kurtlar Vadisi Pusu'da da başarılı rol almıştı. Geçtiğimiz yıl dünya evine giren Celal Al Nebioğlu'nun hayatı ile ilgili merak edilen bilgileri de haberimizde bulabilirsiniz.
CELAL AL DEDESİNİN VEFATINI DUYURDU!
Celal Al: ''Öyle bir hayat ki, bir gözü 40 yıldır görmeyen diğer gözü de yüzde 10 görmeyen, kulakları neredeyse tamamen duymamasına rağmen her gece kalkıp teheccüd namazını kılıp sabah namazına kadar uyumadan saatlerce secdede dualar, tesbihat yapan, camiye 1 saat önce gidip en geç çıkan, sabah namazdan sonra 2-3 cüz kuran okuyan, nafile namazlarını kaçırmayan, delail-i hayrat salavat kitabını 40 yıldır devamlı okuyan, ömrünü Kur'an-ı Kerim'le namazla zikirle geçirmiş, darda düşen herkesin yardımına büyük bir aşkla koşan, camiiyi kendine 2.ev kılan, namaz aşığı, Allah'a dost olan ve benim buralara gelmemde çok büyük emeği olan dua pınarım Nebioğlu Hacı İbrahim dedim fecr vakti sabah namazından sonra secdedeyken elinde tesbihiyle maşuğuyla buluşmuş ve öylece kalmıştır, Hakka ruhunu teslim etmiştir.''
CELAL AL KİMDİR?
Celal Al, 1982 yılında Artvin'de doğmuştur.
Oyunculuk üzerine eğitimini tamamlayan Celal Al, 2012 yılında Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde rol alarak kariyerine önemli bir adım atmıştır.
TRT ekranlarında yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisinin kadrosunda yer almakta ve Abdurrahman Alp karakterini canlandırmaktadır.
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