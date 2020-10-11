CELAL AL DEDESİNİN VEFATINI DUYURDU!

Celal Al: ''Öyle bir hayat ki, bir gözü 40 yıldır görmeyen diğer gözü de yüzde 10 görmeyen, kulakları neredeyse tamamen duymamasına rağmen her gece kalkıp teheccüd namazını kılıp sabah namazına kadar uyumadan saatlerce secdede dualar, tesbihat yapan, camiye 1 saat önce gidip en geç çıkan, sabah namazdan sonra 2-3 cüz kuran okuyan, nafile namazlarını kaçırmayan, delail-i hayrat salavat kitabını 40 yıldır devamlı okuyan, ömrünü Kur'an-ı Kerim'le namazla zikirle geçirmiş, darda düşen herkesin yardımına büyük bir aşkla koşan, camiiyi kendine 2.ev kılan, namaz aşığı, Allah'a dost olan ve benim buralara gelmemde çok büyük emeği olan dua pınarım Nebioğlu Hacı İbrahim dedim fecr vakti sabah namazından sonra secdedeyken elinde tesbihiyle maşuğuyla buluşmuş ve öylece kalmıştır, Hakka ruhunu teslim etmiştir.''