Alt Tarafı Bi' Talk Show hakkında neler söylemek istersiniz?

Bu benim çok yapmak istediğim bir şeydi. Zaten pandemi döneminde de sahneye bir süre çıkamayacağımız için seyircimden de kendimi mahrum etmemek ve kendimi de paslanmaya bırakmamak için gelen çok tatlı bir iş birliği teklifini kabul ettik. Ve çok hummalı bir çalışmanın içine girdik. Şu an odağımız tamamen orası. Hafta sonu geceleri böyle bir projeyle geliyoruz. Çok heyecanlıyız.

Alt Tarafı Bi' Talk Show'un diğer talk showlardan farkı ne?

Aslında alışılmışın hem dışında hem de içinde diye bir mottomuz var. Bu bir talk Show tabii, matematiği çok belli. Dünyada da bunun yapılış şekli belli. Konuğunuzla sohbet ettiğiniz, orkestranızın olduğu, içinde tatlı oyunlar olan bir şey. Dolayısıyla çok da dünyayı yeniden keşfettiğimiz bir şey değil. Ben hatta aksine dekoru aşırı klasik talk show dekoru istedim. Yani arkada bir İstanbul manzarası, masa, sandalye, orkestra, perde. O kadar. Biz sohbetimizle biraz farklılaştırmak istiyoruz. Yani gelen konuklarımızın hepsi ünlü olmayacak. Hem ünlü hem ünlü olmasını istediğimiz konukları ağırlıyoruz. Ünlülerle sohbet ediyoruz ama onların çok bildiğimiz taraflarından ziyade biraz da seyircinin bilmediği taraflarını göstermeye çalışıyoruz. Onun dışında da biraz sosyal medyadaki komiklikleri paylaşıyoruz, seyircimizden veriler toplamaya başladık. Seyircimizden veriler toplamaya başladık. Onlar da bize bir şeyler göndersinler, onların paylaştıklarıyla biraz beslenelim istiyoruz. Bir de süresi 3 saat falan değil, bu show 1 saat, 1 saat 10 dakika maksimum. Açılışında bir açılış monoloğuyla başlıyor, dünyadaki örneklerinde olduğu gibi. Biraz dünyadaki standartları yakalamaya çalışan, biraz da ülkemize özgü o özlenen samimi havayı tekrar ekrandan geçirtmeye çalışan bir show.

Plaza hayatına dair özlediğiniz şeyler oluyor mu?

Bazı arkadaşlarımız özlüyorum. Tabii düzeni özlüyorum. Düzen güzel bir şey. Monotonluk değil kast ettiğim, belli bir düzen içinde çalışınca hayatınız daha düzenli oluyor. Bu hayatta kendi düzeninizi kendiniz oturtmanız lazım. Kalkmanız, yatmanız, sporunuz, beslenmeniz. Bunları bir düzene oturtmak bende başta baya bir zaman aldı. O düzenli hayatı ben seviyorum. Kurumsal disiplin ve kurumsal iletişimi biraz özledim.