Alt Tarafı Bi' Talk Show hakkında neler söylemek istersiniz?
Bu benim çok yapmak istediğim bir şeydi. Zaten pandemi döneminde de sahneye bir süre çıkamayacağımız için seyircimden de kendimi mahrum etmemek ve kendimi de paslanmaya bırakmamak için gelen çok tatlı bir iş birliği teklifini kabul ettik. Ve çok hummalı bir çalışmanın içine girdik. Şu an odağımız tamamen orası. Hafta sonu geceleri böyle bir projeyle geliyoruz. Çok heyecanlıyız.
Alt Tarafı Bi' Talk Show'un diğer talk showlardan farkı ne?
Aslında alışılmışın hem dışında hem de içinde diye bir mottomuz var. Bu bir talk Show tabii, matematiği çok belli. Dünyada da bunun yapılış şekli belli. Konuğunuzla sohbet ettiğiniz, orkestranızın olduğu, içinde tatlı oyunlar olan bir şey. Dolayısıyla çok da dünyayı yeniden keşfettiğimiz bir şey değil. Ben hatta aksine dekoru aşırı klasik talk show dekoru istedim. Yani arkada bir İstanbul manzarası, masa, sandalye, orkestra, perde. O kadar. Biz sohbetimizle biraz farklılaştırmak istiyoruz. Yani gelen konuklarımızın hepsi ünlü olmayacak. Hem ünlü hem ünlü olmasını istediğimiz konukları ağırlıyoruz. Ünlülerle sohbet ediyoruz ama onların çok bildiğimiz taraflarından ziyade biraz da seyircinin bilmediği taraflarını göstermeye çalışıyoruz. Onun dışında da biraz sosyal medyadaki komiklikleri paylaşıyoruz, seyircimizden veriler toplamaya başladık. Seyircimizden veriler toplamaya başladık. Onlar da bize bir şeyler göndersinler, onların paylaştıklarıyla biraz beslenelim istiyoruz. Bir de süresi 3 saat falan değil, bu show 1 saat, 1 saat 10 dakika maksimum. Açılışında bir açılış monoloğuyla başlıyor, dünyadaki örneklerinde olduğu gibi. Biraz dünyadaki standartları yakalamaya çalışan, biraz da ülkemize özgü o özlenen samimi havayı tekrar ekrandan geçirtmeye çalışan bir show.
Plaza hayatına dair özlediğiniz şeyler oluyor mu?
Bazı arkadaşlarımız özlüyorum. Tabii düzeni özlüyorum. Düzen güzel bir şey. Monotonluk değil kast ettiğim, belli bir düzen içinde çalışınca hayatınız daha düzenli oluyor. Bu hayatta kendi düzeninizi kendiniz oturtmanız lazım. Kalkmanız, yatmanız, sporunuz, beslenmeniz. Bunları bir düzene oturtmak bende başta baya bir zaman aldı. O düzenli hayatı ben seviyorum. Kurumsal disiplin ve kurumsal iletişimi biraz özledim.
Plaza hayatına dair nefret ettiğiniz 3 şey nedir?
Kibir sevmiyorum. Kibir hiç kimseye hiçbir yerde yakışmıyor. Sadece plaza hayatına özgü değil ama plaza hayatında daha çok gördüğümüz bir şey, kibir ve tepeden bakma insanlara. Birisinin adamı olma. Ondan hiç hoşlanmıyorum. Bir de en sinir olduğum şey kraldan çok kralcılık. Onu da hiç sevmiyorum çünkü iş hayatında başımıza ne geliyorsa bundan geliyor.
Ününüzü kullanarak hallettiğiniz işler oluyor mu?
Asla olmuyor. Zaten öyle her yerde çılgınlar gibi tanınan bir ünlü değilim ben. Beni tanıyan kitle belli. Bazen gittiğim restoranda şef garson arkadaşım masaya böyle bir tatlı ikram gönderiyor. Ama ben asla adımı kullanarak hiçbir şey yaptırmam. Sadece bir kere çok sevdiğim bir sweatshirtümü Antalya Havalimanında unutmuştum. Story atmıştım "Orada olan varsa oradaki bilmem ne kafeye bakabilir mi?" diye. Bir kere o yani.
İzlediğiniz ama başkalarına söylemekten utandığınız bir dizi-film var mı?
Utandığım demeyeyim de farklı renkler diyeyim, tat aldığım farklı renkler. Mesela Adını Feriha Koydum'u yakalarsam televizyonda hiç affetmem. Bütün işlerimi bırakıp onu seyrederim kesinlikler. Adını Feriha Koydum'u çok seviyorum.
Hayatınızdaki en büyük çılgınlığınız nedir?
Benim en büyük çılgınlığım kendim olmaya karar vermek. Belli bir zamana kadar hep başkası gibi davrandım. Başka bir meslek, başka bir insan, başka bir Kaan gibi davrandığım çok uzun bir zaman oldu hayatımda. Bir noktadan sonra tamamen bütünüyle kendim olduğum bir hayata başladım. Benim en büyük çılgınlığım kendim olmaya karar vermekti diyebilirim.
En çok ne için para harcarsınız?
Seyahate. Hiç kıyafet, mal mülke, materyale önem vermem. Deneyim ve seyahate elimden geldiğince harcarım. Yurtdışında bir oyun seyrediyorsam onu en önden seyretmek isterim. Çünkü hem benim işimin bir parçası hem de "Bu kadar çalışıyorum, bu kadar kazanıyorum onu da en arkadan neden izleyeyim?" diye düşünerek kendimi o şekilde motive etmeye çalışırım. Genelde mesleğimle ve yapmayı sevdiğim şeylerle ilgili deneyimlere para harcamayı seviyorum. Seyahat ettiğim zaman biraz iyi bir yerde konaklamayı, biraz iyi bir ev tutmayı seviyorum. Çünkü o dönem yılın beklediğim zamanı. Genelde deneyime para harcıyorum. Çok pahalı ayakkabım, kıyafetim yoktur. Sade giyinirim.