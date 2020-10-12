TV8'in her gün gündüz kuşağında ilgiyle izlenen yarışması Doya Doya Moda'da yeni haftanın ilk gününde puanlar belli oldu. 42 beden ve üstü yarışmacıların stillerini yansıttığı Doya Doya Moda'da puanlar nasıl şekillendi? Kimi zaman eğlenceli kimi zaman gergin anların yaşandığı Doya Doya Moda'da günün en yüksek ve en düşük puanı alarak elenen yarışmacılar hangileri oldu? 12 Ekim Pazartesi Doya Doya Moda puanlaması haberimizde yer alıyor.
12 EKİM PAZARTESİ DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU
Yeni yarışmacı Nazlı:5
Tuğçe: 18
Özde: 15
Sabiha: 10
Birben: 5
Rümeysa: 5
Rabia: 16
DOYA DOYA MODA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Haftanın birincisi olan isim 114 puan ile Doya Doya Moda Özde oldu ve altın kolye ve bilekliğin sahibi oldu.
DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?
Doya Doya Moda'da bu hafta eleme potasına Tuğçe, Sabiha, Rabia, Rümeysa ve Aslı girdi. Kemal Doğulu elenen ismin 48 puan ile Aslı olduğunu açıkladı.
DOYA DOYA MODA RABİA KİMDİR?
Hatay doğumlu Rabia Beyza Ağca, 21 yaşında ve öğrenci. İddialı bir tarzı olduğunu belirten Rabia Ağca, "Doya Doya Moda'da ikinci sezonun en iyi giyinen yarışmacısı olacağım ve bu yarışmadan birinci olarak çıkacağım" diyor. İddialı bir isim olan Rabia, 1.68 boyunda 75 kilo 42 beden giyiniyor.
RÜMEYSA BUYURAN KİMDİR?
Doya Doya Moda'nın 2. sezon yarışmacılarından Rümeysa Buyuran, 22 yaşında aslen Rizeli, 1.68 boyunda 95 kilo 46 beden. Tarzına çok güvendiğini söyleyen yarışmacı, "Bulunduğum yerde dikkat çekmeyi severim. Çünkü kendime güveniyorum. Herkes bana baksın istiyorum. Rakiplerim tabii ki benden korkmalı" dedi.