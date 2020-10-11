"BÜTÜN FİLMLER DEĞERLİ"

Ulusal kategoride yarışan 'Gelincik' filminin oyuncularından Ahmet Mümtaz Taylan, "Öncelikle orman yangının devam ettiği Hatay'a büyük geçmiş olsun diyorum. Pandemi gibi çok zor bir dönemde devamlılığı sağlamak üzere Antalya'yı tekrar ulusal sinemayı bir kere daha destekledikleri için Kültür ve Turizm Bakanlığı ve belediyeye de çok teşekkür ederiz. Meslektaşlarımızla birlikte olmaktan çok mutluyuz. Bütün filmlerin değerli olduğunu düşünüyor, hepsini alkışlıyorum. Dileğimiz en kısa zamanda seyirciyle filmlerimizi buluşturabilmek. Bu bizim için en büyük ödül" diye konuştu.

ÖDÜL ALAN FİLM VE OYUNCULAR

Festivalde Dr. Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü "Çatlak" filmi ile Fikret Reyhan ile Nizam Reyhan'a verildi.

ULUSLARARASI UZUN METRAJLI FİLMLER

En İyi Film: Nereye Gidiyorsun, Aida? (Jasmila Zbanic)

En İyi Yönetmen: Massoud Bakhshi (En Uzun Gece)

En İyi Erkek Oyuncu: Ali Suliman (200 Metre), Salim Daw (Gaza Mon Amour)

En İyi Kadın Oyuncu: Natasa Stork (Belirsiz Bir Süre İçin Birlikteliğe Hazırlık)

ULUSAL BELGESEL FİLMLER

En İyi Film: Maddenin Halleri (Deniz Tortum)

Jüri Özel Ödülü: Mimaroğlu (Serdar Kökçeoğlu)

ULUSAL KISA METRAJ FİLMLER

En İyi Film: Mamaville (Irmak Karasu)

Jüri Özel Ödülü: Binbir Gece Masalları (Mahsum Taşkın)