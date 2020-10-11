'11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü' için sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan ünlü isimlerin bazıları yayınladıkları karelere düştükleri notlarla takipçilerini duygulandırdı. Demet Akalın babasıyla ilgili yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

DEMET AKALIN

Demet Akalın "11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü" dolayısıyla sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı. Babasının fotoğraflarını paylaşan Akalın, altına, "2 yaşında babasını kaybeden kız çocuğu babasını nasıl hatırlar?" notunu düştü.

DEMET AKALIN'IN BABASI NASIL HAYATINI KAYBETTİ?

Demet Akalın 23 Nisan 1972'de Kocaeli Gölcük'te doğar. Deniz subayı babası Ali Akalın ile annesi Şenay Akalın'ın mutlulukları Demet'in doğumu ile daha da artar. 1974'ü 1975'e bağlayan Yılbaşı gecesi o korkunç kaza oluncaya dek sürer bu mutluluk. 2 yaşındaki Demet'i Babaanne'ye bırakırlar. Ali Bey, Şenay Hanım, kız kardeşi ve direksiyonda enişte İstanbul'a Yılbaşı'nı kutlamaya giderler. İstanbul dönüşü çamlıca Gişeleri'ne yaklaştıklarında araba kontrolden çıkar ve tüm hızıyla ağaca çarpar. ( Demet, 1 yaş doğum gününde annesi Şenay Hanım, babası Ali Bey ile)