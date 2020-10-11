'11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü' için sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan ünlü isimlerin bazıları yayınladıkları karelere düştükleri notlarla takipçilerini duygulandırdı. Demet Akalın babasıyla ilgili yaptığı paylaşımla dikkat çekti.
DEMET AKALIN
Demet Akalın "11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü" dolayısıyla sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı. Babasının fotoğraflarını paylaşan Akalın, altına, "2 yaşında babasını kaybeden kız çocuğu babasını nasıl hatırlar?" notunu düştü.
DEMET AKALIN'IN BABASI NASIL HAYATINI KAYBETTİ?
Demet Akalın 23 Nisan 1972'de Kocaeli Gölcük'te doğar. Deniz subayı babası Ali Akalın ile annesi Şenay Akalın'ın mutlulukları Demet'in doğumu ile daha da artar. 1974'ü 1975'e bağlayan Yılbaşı gecesi o korkunç kaza oluncaya dek sürer bu mutluluk. 2 yaşındaki Demet'i Babaanne'ye bırakırlar. Ali Bey, Şenay Hanım, kız kardeşi ve direksiyonda enişte İstanbul'a Yılbaşı'nı kutlamaya giderler. İstanbul dönüşü çamlıca Gişeleri'ne yaklaştıklarında araba kontrolden çıkar ve tüm hızıyla ağaca çarpar. ( Demet, 1 yaş doğum gününde annesi Şenay Hanım, babası Ali Bey ile)
Haberi alan diğer dayılar kaza yerine koşar. Yerde 3 ceset vardır. Ali Bey, Şenay Hanım ve kızkardeşi... üçü yanyana morga kaldırılır. Aile perişandır. Ancak morgda hiç beklenmedik bir şey olur. öldü zannedilen Şenay Hanım'ın kolu kıpırdar. Şenay Hanım hemen hastaneye kaldırılır. Komadan 29 gün sonra çıkar. 6 ay hastanede tedavi görür. ( Demet 2 yaşında)
Bir süre eşinin ve kız kardeşinin öldüğü ondan saklanır. Aylar sonra acı haberi öğrenir. Büyük bir ruhsal sarsıntı geçirir. İntiharı bile düşünür. Sadece yakınları değil, hastanede yatan hastalar da ziyaretine gelir, küçük kızı Demet için yaşaması gerektiğini telkin ederler. Ama bir daha Şenay Hanım için hiçbir şey eskisi gibi olmaz! ( Demet Akalın ilkokulda)
AYŞE CAN TATARİ
Hoş geliyorsun kız çocuğum. Günün kutlu olsun!Elim de hep karnımda, evet. Elimin altında bir dünya var
BENGÜ
Kızı Zeynep ile poz veren Bengü ise paylaşımında, "Bir kız çocuğu annesi olarak ; her kız çocuğunun eğitim alabildiği, tüm bireylerle eşit şartlarda, özgür ve hür iradesiyle yaşayabildiği ve tüm hayallerine koşabildiği bir dünya diliyorum" dedi.
TUBA BÜYÜKÜSTÜN
İkiz kızları olan Tuba Büyüküstün, "Kızlar dünyanın her yerinde dünyayı değiştirmeye devam ediyor! Kızlar korunma haklarını istiyor. Kızlar erken yaşta evliliğe, toplumsal cinsiyet ayrımcılığına, eğitime erişimdeki eşitsizliğe, kadına ve kız çocuğuna karşı şiddete, iklim değişikliğine karşı savaşıyor. Ve durmayacaklar" notuyla bir paylaşım yaptı.
PINAR ALTUĞ
Yağmur Atacan ile mutlu bir evliliği olan Pınar Altuğ ise kızı Su ile pozunu, "Ömür boyu arkanda gölgen olurum" diyerek paylaştı.
İPEK AÇAR
Merhum sanatçı Kayahan'ın eşi İpek Açar ise kızı Aslı Gönül ile pozuna, "Bugün #dünyakızçocuklarıgünü imiş. Kız erkek Allah bütün evlatların yolunu, bahtını açık etsin inşallah hepsinin her daim yüzleri gülsün" notunu düştü.
GÜL SUNAL
Kemal Sunal'ın eşi Gül Sunal ise torunu Narin ile verdiği pozu, "Bu miniğimin de Dünya Kız Çocukları Günü kutlu olsun" diyerek yayınladı.
EMİNE ÜN
Kendisi gibi oyuncu Emre Kınay ile evliliğinden bir kızı olan Emine Ün ise, Duru ile pozunu "#dünyakızçocuklarıgünü kutlu olsun" notuyla paylaştı.
MESUT AKUSTA
Kız babası olan oyuncu Mesut Akusta da paylaşımına, "Güçlü kızlar, güçlü yarınlar demek! Yarınlarımıza sahip çıkmak, yarınlarımızı güçlü kılmak için, Dünya Kız Çocukları Günü kutlu olsun" notunu düştü.
HİLAL ÖZDEMİR
Geçtiğimiz aylarda ikiz kızları olan sunucu Hilal Özdemir ise paylaşımına "Hem bizim hem de tüm kız kardeşlerimizin günü kutlu olsun. Dünya, biz oldukça yaşanılası bir yer" notunu düştü.