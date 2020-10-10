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    • 10.10.2020 21:34
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    • 10.10.2020 21:34
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    'ndeki efsane rolüyle nam salmıştı! Son hali görenleri şaşırtıyor

    2003-2015 yılları arasında heyecanla takip edilen 'nde yayınlandığı dönem aralığında birçok ünlü isim oynadı. Bu isimler arasında dikkat çekenlerden birisi de karakteri oldu. Kurtlar Vadisi dizisinin 2. ve 3. sezonunda Pala karakterine hayat veren ve milyonların gönlüne taht kuran dizinin efsanelerinden birisi olmuştu. Yüksel Arıcı son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Vehbi karakterine hayat vermişti. Usta oyuncunun son hali görenleri şaşırttı.

    takvim.com.tr
    Usta oyuncunun son hali görenleri şaşırttı!

    Kurtlar Vadisi'ndeki efsane Pala rolüyle nam salan Yüksel Arıcı bugüne kadar pek çok dizisi ve projede rol aldı. Kurtlar Vadisi'nde Pala karakterine hayat veren Yüksel Arıcı, sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekmişti. Arıcı'yı son olarak ATV ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da izledik. Yüksel Arıcı'nın yıllar sonraki hali sosyal medyayı salladı.

    İşte usta oyuncunun son hali...

    YÜKSEL ARICI KİMDİR?

    Yüksel Arıcı 7 Mart 1963'te Adana'da dünyaya geldi. Adana'da doğan Arıcı, Adana Erkek Lisesi'nde eğitim almıştır.

    1981 yılında Adana Şehir Tiyatrosu'nda profesyonel tiyatro yaşamına başlayan Arıcı, 1987 yılında Karınca Katarı isimli filmde sinemaya atılmıştır.

    1991 yılına kadar Adana, Ankara ve İstanbul ilerindeki özel tiyatrolarda, tiyatro oyunculuğunu devam ettirmiştir. 1990 ve 1991 yılından itibaren televizyon dizileri ve sinema filmlerinde aktif olarak oyunculuk yapmaktadır.

    DİZİLER

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Vehbi, 2015-2017
    Kayıp, 2013
    Uçurum, 2012
    Kurt Kanunu, 2012, Hasip Ağa
    Sürgün Hayatlar, 2008, Tufan
    Sıla, 2006
    Hacı, 2006
    Güz Yangını, 2005

    Saçsaça Başbaşa, 2004, Mahmut
    Cennet Mahallesi, 2004
    Şarkılar Seni Söyler, 2003
    Kurtlar Vadisi, 2004, Pala
    Babam ve Biz, 2001
    Hesabım Bitmedi, 1998
    İlişkiler, 1997, Nihat

    Kurtuluş, 1996, Albay Stimber
    Sahte Dünyalar, 1995, Kahraman Okay
    Gölge Çiçeği, 1995, Erol
    Aşk ve Gurur, 1995, Sait
    Kaygısızlar, 1994, Ustura Kamil
    Bay Kamber, 1994
    Aziz Ahmet, 1994
    Alem Buysa, 1994
    Yaz Evi, 1993
    Süper Baba, 1993, Avukat Cemal
    Saygılar Bizden, 1993
    Ana, 1991
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    Haberler Magazin Kurtlar Vadisi'ndeki efsane Pala rolüyle nam salmıştı! Son hali görenleri şaşırtıyor