ZUHAL TOPAL BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ!

8 Ekim tarihli bölümde gelini yarışan Ayten Çayırdere hayatını kaybetti. Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasının sunucusu Zuhal Topal vefat eden yarışmacıyla ilgili başsağlığı mesajı paylaştı. Instagram hesabından açıklamada bulunan ünlü sunucu, "Bu hafta yayınlanacak bölümlerimizde yarışan kayınvalidelerimizden "Ayten Çayırdere" geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etmiştir. Ayten anneye rahmet, ailesine sabır dileriz. Kendisini sevgi ile anıyoruz" dedi.