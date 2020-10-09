Televizyon ekranlarının gündüz kuşağında yayınlanan gelin kaynana yemek yarışmasında şaşırtıcı bir gelişme yaşandı. Zuhal Topal'la Sofrada programındaki kayınvalidelerden birinin hayatını kaybettiği haberleri izleyicileri oldukça şaşırttı ve nedeni araştırılmaya başlandı. Zuhal Topal'la Sofrada Ayten Çayırdere öldü mü, neden öldü? Sorusunun merak edilen yanıtını haberimizde bulabilirsiniz.
ZUHAL TOPAL BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ!
8 Ekim tarihli bölümde gelini yarışan Ayten Çayırdere hayatını kaybetti. Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasının sunucusu Zuhal Topal vefat eden yarışmacıyla ilgili başsağlığı mesajı paylaştı. Instagram hesabından açıklamada bulunan ünlü sunucu, "Bu hafta yayınlanacak bölümlerimizde yarışan kayınvalidelerimizden "Ayten Çayırdere" geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etmiştir. Ayten anneye rahmet, ailesine sabır dileriz. Kendisini sevgi ile anıyoruz" dedi.
AYTEN ÇAYIRDERE KİMDİR?
Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında yarışan Ayten Çayırdere 18 yıl önce eşini kaybetmiş. Renkli kişiliği ile dikkat çeken Ayten Hanım yarışmaya 20 yıllık gelini Gülşen Çayırdere ile beraber katılmıştı. Ayten Çayırdere aslen Trakyalı.