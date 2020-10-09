PEAKY BLINDERS KONUSU NEDİR?

Dizide Birinci Dünya Savaşı sırasında devlete karşı gelen bahis çeteleri, komünistler ve devlet arasındaki husumeti konu alınıyor. İlerleyen bölümlerde savaş sonrası İngiltere halkının nasıl parçalandığı anlatılıyor. Bahsi geçen çete ise şapkalarındaki jiletlerle insanları kör etmeleriyle ünlü bir çete. Çete üyeleri soygunculuk ve at yarışları ile geçimini sağlıyor. Bu sebeple halk üzerinde büyük bir korkuya neden oluyor. Çetenin bir soygunda yaptığı hatanın ardından, şehre yeni gelen bir müfettiş ile işler karışmaya başlıyor. Böylece çetenin aldığı rüşvetler azalıyor ve işleri zor duruma düşüyor. Çetenin lideri ise her zamankinden daha acımasız olmaya başlıyor.

PEAKY BLINDERS OYUNCULARI KİMLER?

Peaky Blinders dizisinin başrolünde Cillian Murphy,Sam Neill,Helen McCrory yer almaktadır. Yaratıcısı ise Steven Knight'dır.