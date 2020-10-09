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    • Magazin
    • 09.10.2020 16:58
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    • 09.10.2020 16:58
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    Gündemde izleyiciler ? ? Sorularının yanıtlarını merak ederek arama motorları üzerinden sıkça araştırıyor. TV8’in akşam kuşağında ilgiyle izlenen yarışması bu akşam yayınlanmayacak mı? Dün akşamki bireysel dokunulmazlık oyunlarını kim kazandı? MasterChef eleme adayları kimler oldu? İşte detaylar…

    takvim.com.tr
    MasterChef 9 Ekim neden yok?

    TV8'in ilgiyle takip edilen yemek yarışması MasterChef yeni bölümü bugün yayın akışında görülmüyor. Yarışmanın fenomenleri MasterChef 9 Ekim neden yok? Sorusunun cevabını merak etmeye ve araştırmaya başladı. Mehmet, Somer ve Danilo şeflerin jüriliğinde TV8 akşam kuşağında yayınlanan Masterchef son bölümde dokunulmazlığı kırmızı mı yoksa mavi takım mı aldı? Eleme potasına giren yarışmacılar kimler oldu?

    MASTERCHEF TÜRKİYE NEDEN YOK?

    MasterChef Türkiye bu akşam Kırmızı Oda dizisi sebebiyle yayınlanmayacak. Yeni bölümü Cumartesi akşamı TV8 ekranlarında yer alacak.

    MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

    Masterchef bireysel dokunulmazlığı Eray kazandı. Masterchef 8 Ekim Perşembe akşamı yayınlanan son bölümde Mavi takım ile Kırmızı takım, kök sebzelerden beş çeşit yemek çıkardılar. 45 dakikalık sürenin sonunda şefler tadım yaptılar ve kazanan takımı ilan ettiler. Dört yemekte başarılı tabak çıkaran Mavi takım, bu haftanın ikinci dokunulmazlığını da kazanmış oldu.

    MasterChef Türkiye'de dokunulmazlığı kazanan Eray eleme potasına Berker'i seçti.

    MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

    Bu hafta Masterchef'te 1.eleme adayı Serhat oldu. Kırmızı takım kendi içerisinde gerçekleştirdiği oylama sonucunda ikinci eleme adayı olarak ise Walison'u seçtiler.

    MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM

    Ebru (Kaptan)
    Serhat
    Tanya
    Eray
    Sefa
    Berker
    Walison

    MASTERCHEF MAVİ TAKIM

    Esra (Kaptan)
    Furkan
    Barbaros
    Emir
    Uğur
    Ayyüce
    Özgül
    Didem
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