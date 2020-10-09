TV8'in ilgiyle takip edilen yemek yarışması MasterChef yeni bölümü bugün yayın akışında görülmüyor. Yarışmanın fenomenleri MasterChef 9 Ekim neden yok? Sorusunun cevabını merak etmeye ve araştırmaya başladı. Mehmet, Somer ve Danilo şeflerin jüriliğinde TV8 akşam kuşağında yayınlanan Masterchef son bölümde dokunulmazlığı kırmızı mı yoksa mavi takım mı aldı? Eleme potasına giren yarışmacılar kimler oldu?