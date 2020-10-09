Şevval Şahin kimdir, kaç yaşında, nereli? Binge eating ne demek? Yarı Türkçe yarı İngilizce konuşmasıyla gündem olan eski Türkiye güzeli Şevval Şahin kimdir sorusuna vatandaşlar yanıt arıyor. Şahin kullandığı kelimelerle sosyal medyanın diline düştü. 2018 Türkiye güzeli Şevval Şahin'in Türkçe konuşurken aralarda kullandığı İngilizce kelimeler sosyal medyada alaya alındı.

ŞEVVAL ŞAHİN'İN GARİP KONUŞMASI!

Buradan çıkınca lunch'a (öğle yemeği) giderim. 8-9 gibi de akşam yemeği yerim. Sonra da benim binge eating modum (tıkınırcasına yeme) oluyor. Netflix and chill (dinlenme) yaparken ice cream (dondurma) olsun chips (cips) olsun chocolate (çikolata) olsun yiyorum yani. Junk food (abur cubur) tarafın hepsi var.