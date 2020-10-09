Şevval Şahin kimdir, kaç yaşında, nereli? Binge eating ne demek? Yarı Türkçe yarı İngilizce konuşmasıyla gündem olan eski Türkiye güzeli Şevval Şahin kimdir sorusuna vatandaşlar yanıt arıyor. Şahin kullandığı kelimelerle sosyal medyanın diline düştü. 2018 Türkiye güzeli Şevval Şahin'in Türkçe konuşurken aralarda kullandığı İngilizce kelimeler sosyal medyada alaya alındı.
ŞEVVAL ŞAHİN'İN GARİP KONUŞMASI!
Buradan çıkınca lunch'a (öğle yemeği) giderim. 8-9 gibi de akşam yemeği yerim. Sonra da benim binge eating modum (tıkınırcasına yeme) oluyor. Netflix and chill (dinlenme) yaparken ice cream (dondurma) olsun chips (cips) olsun chocolate (çikolata) olsun yiyorum yani. Junk food (abur cubur) tarafın hepsi var.
BINGE EATING NE DEMEK?
Binge eating disorder, eating disorder, psychotherapy. ve aynı koşullarda yiyebileceğinden çok daha fazla miktarda yiyeceği kısa bir süre içinde tükettiği, yemek yeme davranışını dizginleyemediği ve aşırı miktarlarda yemek yeme davranışının tekrar ettiği bir yeme bozukluğudur.
ŞEVVAL ŞAHİN KİMDİR?
Mankenlik yapan Şevval Şahin, 1999 İstanbul doğumludur.Üniversite eğitimini University Of East London'da alan Şevval Şahin, Fashion Marketing bölümünün 1. sınıf öğrencisidir.
Türkiye güzeli seçildikten sonra estetikli olduğu belirlenen ve estetikli olması nedeniyle Miss Turkey 2018 birinciliği çok tartışılan Şevval Şahin'in İngiltere'de tanıştığı Pakistanlı Syed Amir-Ali Kirmani Peerzada ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı.
Şu an ise Şevval Şahin bir süredir lüks yaşam tarzıyla bilinen Yiğit Marcus Aral ile birlikte hayat sürüyor.
Türkiye güzeli Şevval Şahin 1,82 boyundadır.