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    • Magazin
    • 09.10.2020 10:49
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    • 09.10.2020 10:49
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    Sabah saatlerinden itibaren , ? Sorularının yanıtları merak ediliyor ve gündemde sıkça araştırılıyor. Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına katılan Ferhat Güzel birbirinden güzel türküleriyle tanınıyor ve söyleniyor. Peki , ? İşte tüm bilgiler…

    takvim.com.tr
    Ferhat Güzel kimdir, kaç yaşında?

    Ünlü türkücü Ferhat Güzel konuk olduğu Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programında en sevilen şarkılarını seslendirdi. İzleyicilere keyifli anlar yaşatan, esprileriyle de sevilen Ferhat Güzel'in hayatına dair bilgiler merak edilerek araştırılmaya başlandı. İşte Ferhat Güzel kimdir? Sorusunun yanıtı…

    FERHAT GÜZEL KİMDİR?

    Ferhat Güzel ünlü bir türkücü olup 1973 yılında Şanlıurfa'da dünyaya gelmiştir. Hüküm Giymişim, Dermanım Ol şarkılarıyla tanındı. İbo Show programının vazgeçilmez simalarından olan Ferhat Güzel, konuk olarak katıldığı sinema filmleriyle de biliniyor. Kutsal Damacana filmindeki rolüyle de dikkatleri üzerine çekmişti.
    Albümler:
    Bir Hüzünlü Çiftetelli, Hasret Türküsü, Laf Aramızda / Derdin Ne Senin

    FERHAT GÜZEL NERDESİN ŞARKI SÖZLERİ

    Susuz Kaldim Suya Hasret Cöl Gibi
    Gel Yagmur Ol Yag Üstüme Nerdesin
    Gel Yagmur Ol Yag Üstüme

    Yaprak Idim Düstüm Yere Dalimdan
    Tut Elimden Dal Ol Bana Nerdesin
    Tut Elimden Dal Ol Bana Nerdesin

    Nerdesin Ey Güzel Gözlüm Nerdesin
    Cemalim Günese Benzer Nerdesin
    Hayalin Gözümde Tüter Nerdesin

    Yanar Dagdim Yandim Bittim Kül Oldum
    Atesinle Gel Yak Beni Nerdesin
    Atesinle Gel Yak Beni Nerdesin
    Benimkisi Sevda Degil Ask Degil
    Görülmemis Kara Sevdam Nerdesin

    Nerdesin Ey Güzel Gözlüm Nerdesin
    Cemalim Günese Benzer Nerdesin
    Hayalin Gözümde Tüter Nerdesin
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