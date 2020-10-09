Ünlü türkücü Ferhat Güzel konuk olduğu Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programında en sevilen şarkılarını seslendirdi. İzleyicilere keyifli anlar yaşatan, esprileriyle de sevilen Ferhat Güzel'in hayatına dair bilgiler merak edilerek araştırılmaya başlandı. İşte Ferhat Güzel kimdir? Sorusunun yanıtı…
FERHAT GÜZEL KİMDİR?
Ferhat Güzel ünlü bir türkücü olup 1973 yılında Şanlıurfa'da dünyaya gelmiştir. Hüküm Giymişim, Dermanım Ol şarkılarıyla tanındı. İbo Show programının vazgeçilmez simalarından olan Ferhat Güzel, konuk olarak katıldığı sinema filmleriyle de biliniyor. Kutsal Damacana filmindeki rolüyle de dikkatleri üzerine çekmişti.
Albümler:
Bir Hüzünlü Çiftetelli, Hasret Türküsü, Laf Aramızda / Derdin Ne Senin
FERHAT GÜZEL NERDESİN ŞARKI SÖZLERİ
Susuz Kaldim Suya Hasret Cöl Gibi
Gel Yagmur Ol Yag Üstüme Nerdesin
Gel Yagmur Ol Yag Üstüme
Yaprak Idim Düstüm Yere Dalimdan
Tut Elimden Dal Ol Bana Nerdesin
Tut Elimden Dal Ol Bana Nerdesin
Nerdesin Ey Güzel Gözlüm Nerdesin
Cemalim Günese Benzer Nerdesin
Hayalin Gözümde Tüter Nerdesin
Yanar Dagdim Yandim Bittim Kül Oldum
Atesinle Gel Yak Beni Nerdesin
Atesinle Gel Yak Beni Nerdesin
Benimkisi Sevda Degil Ask Degil
Görülmemis Kara Sevdam Nerdesin
Nerdesin Ey Güzel Gözlüm Nerdesin
Cemalim Günese Benzer Nerdesin
Hayalin Gözümde Tüter Nerdesin