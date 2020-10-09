FERHAT GÜZEL KİMDİR?



Ferhat Güzel ünlü bir türkücü olup 1973 yılında Şanlıurfa'da dünyaya gelmiştir. Hüküm Giymişim, Dermanım Ol şarkılarıyla tanındı. İbo Show programının vazgeçilmez simalarından olan Ferhat Güzel, konuk olarak katıldığı sinema filmleriyle de biliniyor. Kutsal Damacana filmindeki rolüyle de dikkatleri üzerine çekmişti.

Albümler:

Bir Hüzünlü Çiftetelli, Hasret Türküsü, Laf Aramızda / Derdin Ne Senin