Yeşilçam'ın usta ismi Hülya Darcan, Diriliş Ertuğrul'da perfomansıyla dillere destan olmuştu. Yeşilçam'ın usta ismi Hülya Darcan Korel'in yeni sezonda oynayacağı dizi belli oldu. Hülya Darcan yeni sezonda yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği Şeref Sözü dizisinde yer alacak.
HÜLYA DARCAN, ŞEREF SÖZÜ DİZİSİNİN KADROSUNDA!
Yeni sezonda Show TV ekranlarında izleyici huzuruna çıkacak, yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Şeref Sözü', yeni sezonun fenomen dizisi olmak üzere gün sayıyor. Diriliş Ertuğrul'da Hayme Hatun karakterine hayat veren Hülya Darcan, Şeref Sözü dizisinin kadrosuna dahil oldu.
Cevdet Mercan'ın yönetmenliğini üstlendiği, senaryosu Eda Tezcan imzalı 'Şeref Sözü'nün zengin oyuncu kadrosunda Tolgahan Sayışman, Sude Güler, Hülya Darcan, Aras Aydın, Meltem Gülenç, Öykü Çelik, Umut Kurt, Toprak Sağlam, Bülent Düzgünoğlu, Mert Yavuzcan, Hülya Şen, Nazlı Çetin, Sıla Korkmaz, Begüm Alınca, Sahra Gümüş, Görkem Türkeş yer alıyor.
HÜLYA DARCAN KİMDİR?
Hülya Darcan, 27 Nisan 1951 tarihinde İzmir'de doğmuştur. İzmir'de Karataş Lisesi'nde okumuştur. Liseyi bitirdikten sonra öğrenim hayatına son vermiştir.
16 yaşındayken 1967 yılında 'Ses Mecmuası'nın düzenlediği yarışmanın sonunda üçüncü oldu. İlk filmi Silahları Ellerinde Öldüler'de Fikret Hakan,Ekrem Bora ve Tugay Toksöz ile başrolü paylaştı. Ondan sonra 67 sinema filminde başrol oynadı.
Yılmaz Güney'le 'Kurbanlık Katil', 'Dağların Kurbanı', 'Kurşunların Kanunu' gibi filmlerde oynadı.
Hülya Darcan, 1971 yılında tanıştığı sinema oyuncusu Tanju Korel ile 20 Nisan 1974 tarihinde evlendi. Zeynep (d. 1977) ve Bergüzar Gökçe Korel (d.1982) adında iki kızı vardır. Eşi Tanju Korel, 21 Eylül 2005 tarihinde hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti.
2012 - 2014 yılları arasında oynayan "Dila Hanım" adlı dizide Erkan Petekkaya,Hatice Şendil, Mahir Günşiray, Necip Memili, Yonca Cevher ile birlikte rol aldı.
8 Aralık 2014 tarihinde TRT 1'de başlayan "Diriliş: Ertuğrul Gazi" adlı dizide Engin Altan Düzyatan Ertuğrul Gazi'yi canlandırırken Esra Bilgiç Halime Hatun karakterini canlandırdı. Diğer rollerde ise Kaan Taşaner, Didem Balçın,Serdar Gökhan, Hülya Darcan, Levent Öktem, Hakan Vanlı, Serdar Deniz,Turgut Tunçalp, Mehmet Çevik, Cavit Çetin Güner, Hande Subaşı ve Osman Soykut gibi isimler rol aldı.