Kaçış sendromu ile mücadele eden ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil hayatı en çok merak edilen isimler arasında yer alıyor. Erkek arkadaşıyla görüntülenen ve sevgili olmadıklarını dile getiren Yasmin Erbil gece hayatından dolayı çoğu kişi tarafından eleştiriliyor. Bu konuyla ilgili verdiği yanıt ise herkesi şaşırttı. İşte Yasmin Erbil hakkında tüm bilgiler…
"NE YAPALIM ÖLELİM Mİ?"
24 yaşındaki güzel, "Ali Bey'le görüntülendiniz" sorusu üzerine bu kez, "Evet bu gün de başka bir erkek arkadaşım" dedi ve alaylı şekilde gülmeye başladı. Erbil, 63 yaşındaki babasının ağır bir hastalık geçirmesine rağmen sürekli gece hayatında görüntülenmesinin tepkiye neden olması hakkında ise "Ne yapalım, ölelim mi?" karşılığını verdi.Yasmin Erbil ve arkadaşı, daha sonra VIP araçla evlerinin yolunu tuttu.
YASMİN ERBİL KİMDİR?
Yasmin Erbil, ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in ikinci evliliğini yaptığı ünlü oyuncu Nergis Kumbasar'dan 2 Aralık 1995 tarihinde, İstanbul'da dünyaya gelen küçük kızıdır. 1989 yılında dünya evine giren Mehmet Ali Erbil ile Nergis Kumbasar çifti, kızları Yasmin dünyaya geldikten bir yıl sonra yani 1996 yılında yollarını ayırma kararı aldılar.
Yasmin Erbil, Saint Benoit Fransız Kız Lisesi'nde eğitim görmüştür. Yasmin Erbil'in, Mehmet Ali Erbil'in ilk evliliğinden olan Sezin Erbil adında kendinden 13 yaş büyük ablası ve yine Mehmet Ali Erbil'in Tuba Coşkun ile yaptığı son evliliğinden dünyaya gelen Ali Sadi adında kendinden 11 yaş küçük erkek kardeşi vardır.
Yasmin Erbil, anne ve babasının izinden ilerleyerek Reklam yüzü ve oyunculuk kariyeri doğrultusunda ilerlemektedir.