"NE YAPALIM ÖLELİM Mİ?"

24 yaşındaki güzel, "Ali Bey'le görüntülendiniz" sorusu üzerine bu kez, "Evet bu gün de başka bir erkek arkadaşım" dedi ve alaylı şekilde gülmeye başladı. Erbil, 63 yaşındaki babasının ağır bir hastalık geçirmesine rağmen sürekli gece hayatında görüntülenmesinin tepkiye neden olması hakkında ise "Ne yapalım, ölelim mi?" karşılığını verdi.Yasmin Erbil ve arkadaşı, daha sonra VIP araçla evlerinin yolunu tuttu.