BUGÜN ÇEYREK ALTINI KİM ALDI?



Günün en yüksek puanını alarak çeyrek altının sahibi olan gelin İlayda oldu.



GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ? (9 EKİM)



Ayşe 69 yani en düşük puanı alan gelin oldu ve yarışmaya veda etti.



GELİNİM MUTFAKTA BİRİNCİSİ KİM OLDU?



Haftanın birincisi 87 puan ile İlayda oldu ve altın bilezikleri koluna taktı.





GELİNİM MUTFAKTA YENİ FORMATI NEDİR?

Yeni sezonda sunucu değişikliği ile birlikte format değişikliğine de giden Gelinim Mutfakta yarışmasında bundan sonra yarışmanın sunucusu Onur Büyüktopçu da yemekleri tadacak ve puan verecek.

Tarafsız bir gözle sadece yemeklerin tadına göre puan veren Büyüktopçu'nun puanları aslında yarışmacıların akıbeti için de büyük önem taşıyacak.

İLAYDA DOĞAN KİMDİR?

Kanal D'nin yeni sezonuna merhaba diyen programı Gelinim Mutfakta'nın güzel yarışmacısı İlayda Doğan 26 yaşındadır. İç mimarlık mezunu. Kuyumculuk sektöründe tasarımcı olarak çalışıyor. Kısa süre önce başladığı yemek serüveninde hem kendine hem de elinin lezzetine güveniyor. Hırslı ve inatçı olduğu için de birinci sıraya oturacağını düşünüyor.

GELİNİM MUTFAKTA AYŞE KİMDİR?

Ayşe Önal 36 yaşında Denizli'den geldi. Aynı zamanda kayınvalidesi ile aynı isme sahip. 18 yıllık evli olan Ayşe Önal kıdemli bir gelin olduğunu ve yemek yapmanın kendisi için çocuk oyuncağı olduğunu dile getirdi.



