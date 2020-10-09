TV8'in her gün gündüz kuşağında ilgiyle izlenen yarışması Doya Doya Moda'da haftanın finalinde puanlar belli oldu. 42 beden ve üstü yarışmacıların modaya bakış açısını yansıttığı Doya Doya Moda'da puanlar nasıl şekillendi? Kimi zaman eğlenceli kimi zaman gergin anların yaşandığı Doya Doya Moda'dan bu hafta en düşük puanı alarak elenen yarışmacı hangisi oldu? 9 Ekim Perşembe Doya Doya Moda haftanın birincisi kim oldu? Bu hafta birinci olan kişi hem altın kolye hem de bilekliği taktı.
9 EKİM CUMA DOYA DOYA MODA PUANLAMASI
Yeni yarışmacı Tuğçe: 29
Özde: 34
Sabiha: 34
Birben: 28
Rümeysa: 22
Aslı: 15
Rabia: 23
DOYA DOYA MODA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Haftanın birincisi olan isim 114 puan ile Doya Doya Moda Özde oldu ve altın kolye ve bilekliğin sahibi oldu.
DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?
Doya Doya Moda'da bu hafta eleme potasına Tuğçe, Sabiha, Rabia, Rümeysa ve Aslı girdi. Kemal Doğulu elenen ismin 48 puan ile Aslı olduğunu açıkladı.
DOYA DOYA MODA ÖZDE KİMDİR?
Yarışmaya Mersin'den dahil olan Özde Karacan 28 yaşında. Takı ve Aksesuar işleri ile uğraştığı bir dükkanı olan Karacan, ilk sezonunda katıldığı Doya Doya Moda'da kısa süre kalmasına rağmen adından söz ettirmişti. Giyim tarzı ile jüri üyelerinin dikkatini çeken Karacan 'haftanın birincisi olarak genç kızlara modayı öğreteceğim' sloganı ile iddialı bir yarışmacı olduğunu göstermişti.
BİRBEN COŞKUN KİMDİR?
Dilan Birben Coşkun 1.74 boyunca ve 24 yaşında. Aslen İzmirli olan ve orada yaşayan Birben Coşkun, işletmecilik yapıyor. Dokuz Eylül Üniversitesi Ekonometri bölümü mezunu. İşletmecilik yapan ve organizasyonla işleriyle ilgilenen genç yarışmacı, aynı zmaanda butik bir pastane sahibi. Doya Doya Moda tanıtımında kendisini tanıtan yarışmacı, "Benim için moda, insanın kendini ve vücudunu en iyi şekilde tanıyıp ifade edebilmesidir. Benim için olmazsa olmaz parçalar basenlerimi kapatan uzun ceketler" dedi.