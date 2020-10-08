SEN ÇAL KAPIMI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?



Selin, evleneceğini düşündüğü için Holding'teki hisselerinin bir kısmını devretmişti. Sürpriz ortak Efe Akman, hızlı bir giriş yapıyor. Serkan, hisseleri ondan geri almak için savaşmak zorunda.

Geçmişte bırakmaya çalıştığı hatasını Serkan'a anlatmak üzere yola çıkan Alptekin, Serkan ve Eda'yı birlikte görünce, beyninden vurulmuşa dönüyor. Oğluna durumu açıklamaya çalışırken sağlığı tehlikeye giriyor.

Serkan, gerek iş yaşamında, gerek özel hayatında büyük çıkmazlarla sınanıyor. Eda, onun yanında, hayatın her döneminde olduğu gibi, dimdik durmak istiyor. Aralarındaki çekim, engelleri aşabilmek için ikisine de güç veriyor.

SEN ÇAL KAPIMI KONUSU VE OYUNCULARI



Hayatta bütün umutlarını eğitimine bağlayan Eda, yurtdışı eğitim bursunu keserek lise mezunu kalmasına neden olan Serkan Bolat'la karşı karşıya gelir. Serkan Bolat, kendisiyle iki ay nişanlı taklidi yaparsa Eda'ya bursunu geri vermeyi teklif eder.

Eda nefret ettiği bu adamın teklifini önce reddetse de koşullar değişince kabul etmek zorunda kalır. Nişanlı taklidi yaparken, Serkan ve Eda , bütün doğru bildiklerini unutturacak, tutkulu, zorlu bir ilişki yaşamaya başlarlar. Çünkü aşk zordur. Ve bu yüzden muhteşemdir.