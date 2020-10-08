Usta sanatçı Ferdi Tayfur ve Yeşilçam'ın usta oyuncusu Necla Nazır'ın kızı Tuğçe Tayfur, çıktığı sabah programından sonra en merak edilen isimlerden biri oldu. Bir çocuğu olan ve eşinden ayrılan Tuğçe Tayfur şarkılar seslendiriyor. Küçük yaşlarda başladığı müzik eğitimi ile piyano ve keman çalmaya başlayan Tuğçe Tayfur'un müziğe ilgisi oldukça büyük. İşte Ferdi Tayfur kızına dair bilgiler…
TUĞÇE TAYFUR KİMDİR?
Şarkıcı Tayfur, 18 Mart 1988 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Annesi oyuncu Necla Nazır, babası şarkıcı Ferdi Tayfur'dur. İlköğrenimini Terakki Vakfı Özel Şişli Terakki İlköğretim Okulu'nda, ortaöğrenimini İstek Vakfı Kemal Atatürk Lisesi'nde tamamladı. Yeditepe Üniversitesi İtalyanca Sanat ve Tasarım Bölümünü tamamlayan Tuğçe Tayfur, küçük yaşlarda başladığı müzik eğitimi ile piyano ve keman çalmaya başladı.
Tuğçe Tayfur, 2010 yılında arkadaşlarıyla kurduğu 'Joker' isimli bir grubun solistliğini üstlendi. Bir dönem ABD'de yaşadı. ABD'de yaşadığı dönemde Taner Şafak'la tanıştı ve sonra 2015 yılında Türkiye'de maksi single çıkardı. Pop şarkılar besteleyen Tuğçe Tayfur ve Taner Şafak maksi single'da , 'Kalp Dayanmaz', 'Köle Olup', 'Yok Olsam' şarkılarının söz ve bestelerini hazırladı. Baba Ferdi Tayfur ile klip çekti. Tayfur, Mayıs 2009 yılında hayatını Tolga Ertuğrul ile birleştirdi ancak ikilinin birlikteliği kısa süre sonra sona erdi. Taner Şafak ile 2012 yılında nikah masasına oturdu ve çiftin 2016 yılında dünyaya gelen Taner Efe isminde bir oğulları bulunuyor.
FERDİ TAYFUR KİMDİR?
Ferdi Tayfur 1968 yılında Seda Plak ile iki plaklık anlaşma yapar ancak beklenen ilgiyi görmez. Akabinde yeniden Adana'ya dönen ve çiftlikteki işlerin başına geçen, diğer yandan müzik çalışmalarına devam eder ve üç yıl aranın ardından yaptığı Huzurum Kalmadı adlı plakı yayınlanır. 1973 yılında ise Görsev Plak adına yaptığı Kır Çiçekleri adlı 45'lik ile çıkış yakalar. Yine 1974 yılında yaptığı Bana Gerçekleri Söyle adlı 45'lik ile adını duyurur. 1975 yılında Elenor Plak'a transfer olur. Önce Bırak Şu Gurbeti, ardından Çeşme adlı şarkısı ile adını duyurur.
Besteler yaparak müzik kariyerinde ilerlediği yıllarda nikahlı olduğu Zeliha Hanım ile mütevazı bir törenle 1974 yılında evlenen Tayfur'un ilk plağı iyi satış yapmış ama ancak maddi sıkıntıları nedeniyle Elenor Plak'ın sahibi Atilla Alpsakarya'nın girişimiyle sanatçının bestelediği iki şarkı Gülden Karaböcek'e satılmış akabinde plakları art arda yayınlanan sanatçı asıl çıkışını "Çeşme" şarkısı ile yakalamış, 1977 yılında aynı isimle Necla Nazır ile başrolünde oynadığı ilk sinema filmi vizyona girmiştir. Filmi 12 milyon kişi izlemiştir.
Kasetlerin yanında konserler de verdi. 1993 yılında Gülhane Parkında verdiği konsere 200.000 kişi katılmıştır.
Zeliha Hanım ile ilk evliliğinden iki çocuğu, yaklaşık 30 yıldır birlikte yaşadığı 2007 yılında boşandığı sinema oyuncusu Necla Nazır'dan ses sanatçısı (Tuğçe Tayfur) bir kızı bulunuyor. 2010 yılında yeniden Zeliha Hanım ile evlenen sanatçının Ferdi Taha adında bir çocuğu vardır.