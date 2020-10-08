Çukur dizisi beklenmedik bir vedaya imza attı. Show TV ekranlarında pazartesi günü izleyicisiyle buluşan Çukur dizisinde flaş bir ayrılık yaşandı. Dizinin dün akşam yayınlanan 98. bölümünde Makbule karakterine hayat veren Meral Çetinkaya diziden ayrıldı. Efsun, Arık ile plan kuran Makbule'nin planını bozarak onu öldürdü. Yaşanan bu gelişmenin ardından dizide yeni yaşanacak olaylar merak konusu olmaya başladı. İzleyiciler şimdi gelecek hafta yayınlanacak bölümü heyecanla bekliyor.
ÇUKUR'A VEDA ETTİ!
Makbule karakterine hayat veren Meral Çetinkaya diziden ayrıldı. Efsun, Arık ile plan kuran Makbule'nin planını bozarak onu öldürdü. Ayrıca Çukur'un resmi Twitter hesabından "Elveda Makbule" şeklinde bir paylaşım yapıldı.
YAMAÇ, CENGİZ ERDENET'E KARŞI HAREKETE GEÇTİ!
Çukur, Erdenetler'e saldırarak adeta savaş açarken Yamaç, yaşananlardan sonra sorunu kökünden çözmeye karar vererek hamlesini yaptı.
Pazartesi akşamlarına damga vuran Çukur'un dün akşam ekrana gelen bölümünde, Çukur ve Erdenetler arasında yaşananlardan sonra Yamaç artık kararını vermişti.
Çukur'u korumanın tek yolu Cengiz'i indirmekti! Vartolu ve Aliço'nun da yardımıyla Yamaç, Cengiz'i av partisinde avlamak için hamlesini yaptı. Cengiz'e silah doğrulttuğu final sahnesinde heyecan doruğa ulaştı. Yamaç, Cengiz Erdenet'ten kurtulabilecek miydi?
ÇUKUR'DAN ERDENETLER'E BASKIN!
Cumali, Selim ve Çukurlular'ın, Erdenetler'in davetini basması ortalığı bir anda karıştırdı. Yamaç'ın gelmesiyle gerilim daha da artarken Çukurlular ve Ogeday'ın korumaları arasında büyük olay çıktı. Cumali, oğlunun katilinin kim olduğunu söylerken sarf ettiği ağır sözler ile Yamaç'ı derinden sarstı.
MAKBULE ÖLÜYOR
Yamaç, Vartolu ile birlikte plan yaparken Makbule de Arık ile bir olup Yamaç'ı öldürmek için harekete geçti. Babaannesine engel olmak isteyen Efsun, Makbule'yi vurarak herkesi şaşırttı.
MERAL ÇETİNKAYA KİMDİR?
Meral Çetinkaya, 5 Mart 1945 tarihinde Bursa'da doğmuştur. Dostlar Tiyatrosu, Bakırköy Belediye Tiyatroları gibi topluluklarda görev yaptı. 1989-2002 yılları arasında Bizimkiler dizisinde Ayla hanım rolü ile tanındı.
Meral Çetinkaya, Oyuncu Yavuzer Çetinkaya ile evlendi. Eşi Kalp krizi nedeniyle 1992'de 44 yaşındayken hayatını kaybetmiştir. Bugüne kadar pek çok dizi ve filmde rol almıştır.