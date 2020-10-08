Çukur dizisi beklenmedik bir vedaya imza attı. Show TV ekranlarında pazartesi günü izleyicisiyle buluşan Çukur dizisinde flaş bir ayrılık yaşandı. Dizinin dün akşam yayınlanan 98. bölümünde Makbule karakterine hayat veren Meral Çetinkaya diziden ayrıldı. Efsun, Arık ile plan kuran Makbule'nin planını bozarak onu öldürdü. Yaşanan bu gelişmenin ardından dizide yeni yaşanacak olaylar merak konusu olmaya başladı. İzleyiciler şimdi gelecek hafta yayınlanacak bölümü heyecanla bekliyor.

ÇUKUR'A VEDA ETTİ!

Makbule karakterine hayat veren Meral Çetinkaya diziden ayrıldı. Efsun, Arık ile plan kuran Makbule'nin planını bozarak onu öldürdü. Ayrıca Çukur'un resmi Twitter hesabından "Elveda Makbule" şeklinde bir paylaşım yapıldı.