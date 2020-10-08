Aşk 101 2. sezon ne zaman başlıyor? Aşk 101 2. yeni sezon yayın tarihi şimdiden merak konusu oldu. Netflix'te yayınlanan ve ilk sezonuyla dikkat çeken Aşk 101 dizisinin 2. yeni sezonu merakla bekleniyor. Dizinin yeni sezonunda oyuncu kadrosunun güçlendirileceği tahmin ediliyor. İlk sezonda genç oyuncularla dolu bir kadro bulunuyordu. Bir grup gencin kendilerini bulma arayışı merakla izlenmişti.

AŞK 101 2. SEZON NE ZAMAN?

Aşk 101 dizisinin 2. sezonu için henüz tarih verilmedi. Dizinin ikinci sezon çekimlerine başlandığı, Kaan Urgancıoğlu'nun Instagram'da paylaştığı fotoğraf ile ortaya çıktı. Yeni sezon tarihiyle ilgili gelişmeler yayınlandığında haberimizden öğrenebileceksiniz.