Aşk 101 2. sezon ne zaman başlıyor? Aşk 101 2. yeni sezon yayın tarihi şimdiden merak konusu oldu. Netflix'te yayınlanan ve ilk sezonuyla dikkat çeken Aşk 101 dizisinin 2. yeni sezonu merakla bekleniyor. Dizinin yeni sezonunda oyuncu kadrosunun güçlendirileceği tahmin ediliyor. İlk sezonda genç oyuncularla dolu bir kadro bulunuyordu. Bir grup gencin kendilerini bulma arayışı merakla izlenmişti.
AŞK 101 2. SEZON NE ZAMAN?
Aşk 101 dizisinin 2. sezonu için henüz tarih verilmedi. Dizinin ikinci sezon çekimlerine başlandığı, Kaan Urgancıoğlu'nun Instagram'da paylaştığı fotoğraf ile ortaya çıktı. Yeni sezon tarihiyle ilgili gelişmeler yayınlandığında haberimizden öğrenebileceksiniz.
AŞK 101 1. SEZON KONUSU!
Aşk 101 1. sezon 1. bölüm: Okulda ortalığı birbirine katan Eda, Osman, Sinan ve Kerem, okuldan atılmamak için tek umutlarının merhametleri öğretmenleri Burcu olduğunu fark eder.
Aşk 101 1. sezon 2. bölüm: Grup, Işık'ın yardımıyla Burcu ve Kemal'in bir rock konserinde bir araya gelmesini sağlar. Konserden sonra Kemal, Burcu'yu evine bırakmayı teklif eder..
Aşk 101 1. sezon 3. bölüm: Burcu ve Kemal aralarındaki çekimi fark eder. Eda, Kerem ile arasına mesafe koyar. Sinan, Işık'a açılma konuusunda tereddüt yaşamaya devam eder.
.Aşk 101 1. sezon 5. bölüm: Osman, Tuncay'ı karanlık bir işe çeker. Ancak bu ortaklık beklenmedik şekilde sonuçlanır. Işık ise Burcu ve Kemal'in birlikte çalışması için bir bahane bulur.
Aşk 101 1. sezon 6. bölüm: Eda, Işık ve Burcu aştan konuşur. Yetiişkin Işık, doğum gününü arkadaş grubuyla birlikte Boğaz'da kutladıkları akşamı anımsar.
Aşk 101 1. sezon 7. bölüm: Tuncay, Burcu'ya kötü bir haber verir. Okul laboratuvarında yaşanan bir olay, Necdet için bardağı taşıran son damla olu. Grup, okuldan atılmayla karşı karşıya kalır.
AŞK 101 KONUSU NEDİR?
1998 yılında geçen ve günümüze uzanan Aşk 101,okula devam edebilmek için en sevdikleri öğretmenlerini okulda tutmak üzere plan yapan 17 yaşında bir grup asi gencin hikayesini konu alıyor. Öğretmenlerini yeni basketbol koçlarına aşık etmek üzere işe koyulduklarında ise asıl kendileri aşkı keşfetmeye başlarlar.
Çıktıkları bu yolculukta birbirleri hakkında bildiklerinden çok daha fazla ortak noktaları olduğunu, beraberken ne kadar güçlü olduklarını ve sevginin zorla var edilemeyeceğini fark ederler. Pınar Deniz, Kubilay Aka, Mert Yazıcıoğlu, Alina Boz, Selahattin Paşalı, İpek Filiz Yazıcı ve Kaan Urgancıoğlu gibi başarılı bir oyuncu kadrosuna sahip dizinin yapımcılığını Ay Yapım üstleniyor. Meriç Acemi'nin kaleme aldığı Aşk 101'in yönetmen koltuğunda ise Ahmet Katıksız ve Deniz Yorulmazer oturuyor.
Aşk 101 oyuncuları kimler?
Kaan Urgancıoğlu - Kemal
Pınar Deniz - Burcu
Kubilay Aka - Kerem
Alina Boz - Eda
Mert Yazıcıoğlu - Sinan
Selahattin Paşalı - Osman
İpek Filiz Yazıcı - Bade İşçil - Işık
Müfit Kayacan - Necdet