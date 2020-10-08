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    • 08.10.2020 18:41
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    • 08.10.2020 18:41
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    Merakla ve heyecanla beklenen ? Sorusunun yanıtı belli oldu. Jüri koltuğunda Kemal Doğulu, Uğurkan Erez, Seray Sever, Gülşah Saraçoğlu’nun oturduğu Doya Doya Moda’da bugünün eleştirileri yapıldı, haftanın finalinden bir gün önce puanlar verildi. Peki günün en yüksek ve en düşük puanını hangi yarışmacılar aldı? İşte

    takvim.com.tr
    Doya Doya Moda günün birincisi kim oldu?

    TV8'in her gün gündüz kuşağında ilgiyle izlenen yarışması Doya Doya Moda'da hafta ortasında puanlar belli oldu. 42 beden ve üstü yarışmacıların modaya bakış açısını yansıttığı Doya Doya Moda'da puanlar nasıl şekillendi? Kimi zaman eğlenceli kimi zaman gergin anların yaşandığı Doya Doya Moda günün birincisi hangi yarışmacı oldu? 8 Ekim Perşembe Doya Doya Moda puan durumu haberimizin içeriğinde yer alıyor.

    8 EKİM PERŞEMBE DOYA DOYA MODA PUANLAMASI

    Yeni yarışmacı Tuğçe: 5
    Özde: 20
    Sabiha: 7
    Birben: 8
    Rümeysa: 8
    Aslı: 5
    Rabia: 11

    DOYA DOYA MODA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

    Haftanın birincisi olan isim 100 puan ile Doya Doya Moda Sabiha oldu ve altın kolyeyi boynuna taktı.

    DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?

    Doya Doya Moda'da bu hafta eleme potasına Rümeysa, Rabia ve Zeynep girdi. Potadan kurtulan ilk isim Rabia oldu. Kemal Doğulu elenen ismin Nur İşlek olduğunu açıkladı.

    DOYA DOYA MODA SABİHA KİMDİR?

    Doya Doya Moda 2. Sezon yarışmacılarından Sabiha Rümeysa Küçükislamoğlu, 1996 yılında dünyaya geldi. Yarışmaya İstanbul'dan katılan ancak aslen Rizeli olan Rümeysa, çiğ köfte dükkanı işletiyor.
    Sabiha Rümeysa Küçükislamoğlu, daha önce evlenip boşanmış ve bu evlilikten bir çocuğu var.
    Yaşadıkları nedeniyle zaman zaman duygusal anlar yaşayan Sabiha, 'Erkek arkadaş ile ilk buluşma' konseptinde duygusal anlar yaşamış ve şunları söylemişti. "Eşimden çok kısa bir süre önce ayrıldım, bekar bir anneyim. Kötü bir şekilde ayrılmadık, sadece anlaşamıyorduk. Bitirmenin en doğrusu olduğuna karar verdik. Yarışmaya çocuğum için katıldım, tek başıma annelik nasıl yaparım, bunu göstermek için yarışmaya katıldım"

    RABİA AĞCA KİMDİR?

    Hatay doğumlu Rabia Beyza Ağca, 21 yaşında ve öğrenci. İddialı bir tarzı olduğunu belirten Rabia Ağca, "Doya Doya Moda'da ikinci sezonun en iyi giyinen yarışmacısı olacağım ve bu yarışmadan birinci olarak çıkacağım" diyor. İddialı bir isim olan Rabia, 1.68 boyunda 75 kilo 42 beden giyiniyor.
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