Cezaevinden firar ettiği dönemde Yağmur Aşık'la ilişkiye girdiklerini iddia eden Sungur, "Bu süreçten sonra gönül ilişkimiz oldu. Ben firarken benden çocuk sahibi oldu. Ben tekrar cezaevine girince telefonda tartışmalarımız oldu. Bu çocuğu ne yapacağım? Bu çocuğu doğursam bile sana göstermeyeceğim tarzında ufak bir tartışmamız oldu" diye konuştu.

ERDİ SUNGUR TUTUKLANDI MI?

Sabah Gazetesi'nden Sema Alim Dalgıç'ın özel haberine göre; Yağmur Aşık'ın eşi Emre Aşık'ı öldürmek için cinayet planı yaptığı iddia edilen Erdi Sungur, İstanbul'da gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri ardından yarın adliyeye çıkarılacağı öğrenildi.

YAĞMUR AŞIK TUTUKLANDI MI?

Emre Aşık ifadesinde ''Boşanma davası açtığım gün Yağmur işyerimi bastı. Bana hitaben 'Bana hitaben 'Türkiye'de seni bitireceğim. Sonun Vatan Şaşmaz gibi olacak' dedi. Can güvenliğim olmadığını düşünüyorum'' dediği öğrenildi. Yağmur Aşık ve Baycan Ş.'nin yurt dışına çıkışlarını yasaklayan mahkeme, iki şüphelinin Emre Aşık'ın kendisine, evine ve işyerine 300 metreden fazla yaklaşmalarını yasakladı.