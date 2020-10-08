Eski futbolcu Emre Aşık, tehdit edildiğini öne sürerek şikayetçi olmuştu. Erdi Sungur ise Yağmur Sarnıç ile gönül ilişkisi olduğunu söyleyerek Emre Aşık'ı öldürmek için kiralik katil tuttuğunu itiraf etmişti. Bu açıklamalar gündemde büyük yankı uyandırdı. Erdi Sungur ile Yağmur Sarnıç gözaltına alınırken olayın etkileri hala sürüyor. Peki Erdi Sungur kim, nereli, ne işle uğraşıyor, hangi açıklamalarda bulundu?
ERDİ SUNGUR KİMDİR?
Emre Aşık'ın ölmesi için kiralık katil tuttuğunu açıklayan Erdi Sungur, uyuşturucu nedeni ile cezaevinden kaçtıktan sonra Yağmur Aşık ile birlikte gözaltına alınmıştı.
Erdi Sungur, Yağmur Aşık ile ilgili "Ben 2010 yılından bu yana tanışıyorum. Kendisi kulüplerde dansçılık yapıyordu. Öyle tanıştık. Benim arkadaşlarımın da olduğu ortamda tanıştık. Arkadaşlığımız güzel bir şekilde devam etti. Sonrasında Emre Bey'le evlendi. Evlendikten sonra birkaç görüşmemiz oldu. Ama bu düzgün bir arkadaşlıktı. Farklı bir arkadaşlık değildi. Uzun yıllar görüştük sonra ben cezaevine girdim. Cezaevine girdiğim zaman 3 yıl görüşemedik. 3 sene sonra ben açık cezaevine çıkınca kendisine ulaştım. Ulaştığımda da Düzce'ye gelip beni aldı. Firar ettim ben firar ettiğimde beni geldi ve aldı. 3-4 gün Düzce'de kaldık" dedi.
Cezaevinden firar ettiği dönemde Yağmur Aşık'la ilişkiye girdiklerini iddia eden Sungur, "Bu süreçten sonra gönül ilişkimiz oldu. Ben firarken benden çocuk sahibi oldu. Ben tekrar cezaevine girince telefonda tartışmalarımız oldu. Bu çocuğu ne yapacağım? Bu çocuğu doğursam bile sana göstermeyeceğim tarzında ufak bir tartışmamız oldu" diye konuştu.
ERDİ SUNGUR TUTUKLANDI MI?
Sabah Gazetesi'nden Sema Alim Dalgıç'ın özel haberine göre; Yağmur Aşık'ın eşi Emre Aşık'ı öldürmek için cinayet planı yaptığı iddia edilen Erdi Sungur, İstanbul'da gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri ardından yarın adliyeye çıkarılacağı öğrenildi.
YAĞMUR AŞIK TUTUKLANDI MI?
Emre Aşık ifadesinde ''Boşanma davası açtığım gün Yağmur işyerimi bastı. Bana hitaben 'Bana hitaben 'Türkiye'de seni bitireceğim. Sonun Vatan Şaşmaz gibi olacak' dedi. Can güvenliğim olmadığını düşünüyorum'' dediği öğrenildi. Yağmur Aşık ve Baycan Ş.'nin yurt dışına çıkışlarını yasaklayan mahkeme, iki şüphelinin Emre Aşık'ın kendisine, evine ve işyerine 300 metreden fazla yaklaşmalarını yasakladı.
"Yağmur Aşık benim 6 yıllık resmi nikahlı eşim olur. 3 çocuğumuz vardır. Eşimle ilgili olarak yaklaşık 2 senedir boşanma davamız devam etmektedir. Çocuklarımızın geçici velayeti bendedir. Boşanma aşamasında olduğum eşim Yağmur Aşık isimli şahısla hiç görüşmüyoruz. Boşanma davası açtığım gün 25.02.2018 günü Yağmur işyerimi bastı. Bana hitaben 'Türkiye'de seni bitireceğim. Sonun Vatan Şaşmaz gibi olacak' dedi. Husumetlim olan Yağmur Aşık isimli şahıs Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen bir davada sanık sınıfında bulunmaktadır ve şahsıma karşı 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan yargılanmaktadır.
27.09.2020 günü saat 10.00 sıralarında avukatım Funda Sadıkahmet Alp beni aradı. Kendisine WhatsApp üzerinden 27.09.2020 günü 00.00 sıralarında Erdi S. isimli şahsın bir mesaj attığını ve mesajda, 'Yağmur Aşık isimli şahsın tekrar bir tetikçi tuttuğunu, tutmuş olduğu tetikçiye para verdiğini, bu tetikçinin isminin Beycan Ş., olduğunu ve bu şahsın beni öldüreceğini' bana söyledi. Ben de bu mesajları avukatım Funda hanımdan istedim. O da attı. Şimdi de size sunuyorum. Daha sonra bu mesajları atan Erdi S., tekrar avukatımı aramış. Bu işi iki gün içinde bitirip tutulan tetikçinin beni öldüreceğini söylemiş. Ben bu durumlar karşısında artık tedirgin oluyorum. Can güvenliğim olmadığını düşünüyorum. Bu şekilde avukatıma mesaj atıp telefonda bizzat konuları anlatan Erdi S., isimli şahıs bu konuyla ilgili karakolu da arayarak aynı şeyleri anlatmıştır. Beni öldürmek için adam tutan Yağmur Aşık ve tetikçi olduğunu düşündüğüm Baycan Ş'den davacıyım ve şikayetçiyim."
KİRALIK KATİL: BENDEN HAMİLE KALDI
Tetikçi Erdi Sungur, "Yağmur'la Düzce'de bir evde kalıyorduk. Keşif yaparken mezar yeri ve depo tarzı yerler bakıyorduk" dedi. Cezaevinden firar ettiği dönemde Yağmur Aşık'la ilişkiye girdiklerini söyledi: Benden hamile kaldı. Çocuğumu benden izinsiz aldırdı. Benim sevgimi kullandı. Kandırıldım. Şikayetçi olacağım.
Yağmur Aşık'ın eşini öldürmek için plan yaptığı iddia edilen sevgilisi Erdi Sungur, bir programa konuk oldu. Kan donduran itiraflarda bulundu. Sungur "Yağmur Aşık, bana Emre Aşık'ı bir depoya bağlayacağız önünde sevişeceğiz sonra da iş bittikten sonra 1 kurşun sıkıp öldüreceğim dedi" ifadelerini kullandı. Aşık'ın öldürtmek istediği kocasını insanı kemiğiyle yiyen domuzla bir depoya kapatıp yedirteceğini de itiraf etti. Bu sözler herkesi şaşkına çevirdi.