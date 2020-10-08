EMEL MÜFTÜOĞLU KİMDİR?

Emel Müftüoğlu kimdir, Pop müzik sanatçısı

1961 yılında İzmir'de doğan Emel Müftüoğlu aslen Artvin'lidir. Babasının asker olmasından dolayı tayinleri sebebiyle ilk ve orta öğrenimini farklı şehirlerde tamamladı. İstanbul Devlet Konservatuarı Şan Bölümü'nü bitirdi. Profesyonel müzik hayatına 1985 yılında Güneş Gazetesinin açtığı müzik yarışmasında birincilik alarak başladı. Aynı yarışmada ikincilik alan Erdal Çelik'le bir ikili oluşturma kararı aldı. Emel- Erdal ikilisi, 1985 yılında "Sevmek Öyle Bir Şey" ve 1988 "Alaturka Benim Canım" isimli iki albüm çıkardı. Emel'in Erdal ile müzikal ortaklığına son vererek solo kariyerine başlaması 1989 yılında gerçekleşti.

Şahin Özer Plak'la anlaştı ve 1990 yılında bu müzik yapım firmasından yayınlanan "Karlar Düşer" isimli albümü ile iyi bir çıkış yaptı.