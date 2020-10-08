Bugün Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına katılan Ebru Destan uzun zaman sonra izleyici karşısına çıktı. Özellikle ünlü mankenler arasında tanınan ve sonrasında oyunculuk da yaparak albüm de çıkan Ebru Destan evlendikten sonra ailesiyle birlikte gözlerden uzak bir hayatı tercih etti. Bugün yeniden magazin gündeminde yer alan Ebru Destan'ın hayatına dair detayları haberimizde derledik.
EBRU DESTAN KİMDİR?
24 Eylül 1977 yılında İzmir'de doğan Ebru Destan, bir dönem Türkiye'nin en fazla bilinen ve beğenilen mankenleri arasında yer almaktaydı. Mankenlik kariyerinin yanı sıra oyunculuk ve şarkıcılık anlamında da çalışmalar yapmak isteyen Ebru Destan; bundan dolayı bir taraftan mankenlik kariyerini devam ettirirken diğer bir taraftan da araştırmalarını yapmaya başladı.
Bu araştırmaları yaparken en büyük amaçlarından bir tanesi ise albüm yapmaktı. Hatta 2005 yılında çıkartmış olduğu Sözümü Yemedim isimli albümünün ismini de geçmiş dönemlerde vermiş olduğu ancak bir türlü yerine getiremediği sözünü de gerçekleştirmiş olduğunu her seferinde belirtiyor. Albüm çalışmaları esnasında ise bir taraftan da oyunculuk konusunda ilk önemli sınavını da verdi.
Mahallenin Muhtarları, Can Ayşecik, İlişkiler, Hesabım Bitmedi, Kurt Kapanı, Zor Hedef, Onun Dünyası gibi dizilerde irili ufaklı roller almaya başladı. 2000 yılında ise Kandemir Konduk tarafından senaryosu yazılan, Tunç Başaran yönetmenliğindeki Abuzer Kadayıf isimli sinema filminde Ebru Destan Sibel Turnagöl, Talat Bulut ve Metin Akpınar gibi isimler ile birlikte oynadı. Buradaki oyunculuk sınavından başarılı bir şekilde geçmiş oldu. Sonrasında ise uzun bir süre boyunca çok fazla ekranlarda olmadı. 2010 yılında Gani Müjde tarafından senaryosu yazılan Bekir Aksoy, Aslıhan Gürbüz, Hakan Yılmaz gibi deneyimli isimleri kadrosunda barındıran Yahşi Cazibe'ye konuk oyuncu olarak katıldı. Ayrıca Hayat Bilgisi ve Aliye gibi çok beğenilen dizilerde de konuk oyuncu olarak yer aldı.
Burada oynadıktan 1 sene sonrasında ise o dönemlerde Show TV'de yayınlanan ve Acun Ilıcalı tarafından hazırlanıp sunulan Survivor Ünlüler – Gönüllüler isimli yarışmada ünlüler tarafında yarışmıştır. Onun takımında Özge Ulusoy, Pascal Nouma, Derya Büyükuncu, Zeynep Tunuslu gibi isimler de bulunmaktaydı. Bu yarışmadan ayrıldıktan sonra da iş adamı Mete Oktay İnan ile dünya evine girdi. Her ne kadar evlilik aşamasında pek çok farklı olaydan dolayı adı anılsa da evliliğinden Eylül 2012'de Oktay isimli bir erkek çocuğu doğurmuştur. Şimdilerde ise geçmiş dönemlerin aksine ekranlardan uzak durmakta ve vaktinin büyük bir kısmını ailesi ile geçirmeyi tercih etmektedir.