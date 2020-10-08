EBRU DESTAN KİMDİR?

24 Eylül 1977 yılında İzmir'de doğan Ebru Destan, bir dönem Türkiye'nin en fazla bilinen ve beğenilen mankenleri arasında yer almaktaydı. Mankenlik kariyerinin yanı sıra oyunculuk ve şarkıcılık anlamında da çalışmalar yapmak isteyen Ebru Destan; bundan dolayı bir taraftan mankenlik kariyerini devam ettirirken diğer bir taraftan da araştırmalarını yapmaya başladı.

Bu araştırmaları yaparken en büyük amaçlarından bir tanesi ise albüm yapmaktı. Hatta 2005 yılında çıkartmış olduğu Sözümü Yemedim isimli albümünün ismini de geçmiş dönemlerde vermiş olduğu ancak bir türlü yerine getiremediği sözünü de gerçekleştirmiş olduğunu her seferinde belirtiyor. Albüm çalışmaları esnasında ise bir taraftan da oyunculuk konusunda ilk önemli sınavını da verdi.