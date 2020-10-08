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    • Magazin
    • 08.10.2020 16:47
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    • 08.10.2020 16:47
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    Bu akşam televizyon ekranlarına gelecek olan ? Bilim kurgu ve gerilim filmlerini severlerin keyifle izlediği vizyona girdiği yıl ilgiyle izlenmişti. Yayın akışında gören izleyiciler ? Sorusunun yanıtını da aramaya başladı. İşte konusu ve güçlü oyuncu kadrosu ile dikkat çeken film hakkında merak edilen tüm bilgiler…

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    Blade Runner 2049: Bıçak Sırtı konusu nedir?

    Bu akşam izleyicilerle buluşacak olan Blade Runner 2049: Bıçak Sırtı, 2017 yılında vizyona girdi ve aksiyon severler tarafından keyifle izlendi. Bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanacak olan Blade Runner 2049: Bıçak Sırtı hakkında bilgi edinmek isteyenler arama motorları üzerinden sorgulamalar yapıyor. İşte Blade Runner 2049: Bıçak Sırtı konusu ve oyuncuları…

    BLADE RUNNER 2049: BIÇAK SIRTI KONUSU NEDİR?

    İlk filmin olaylarının üstünden 30 yıldan fazla zaman geçmişken, Los Angeles Polis Departmanı'nda görev yapan Memur K (Ryan Gosling) insanlığı büyük kargaşaya sürükleyecek, hatta sonunu bile getirebilecek bir sırrı ortaya çıkarmıştır. Bir felaketi önleyebilmesi için eski ödül avcısı Rick Deckard'ı (Harrison Ford) bulup ondan bazı sorularına yanıt alması şarttır.

    BLADE RUNNER 2049: BIÇAK SIRTI OYUNCULARI KİMLER?

    Ryan Gosling - Memur K

    Harrison Ford - Rick Deckard

    Ana de Armas - Joi

    Jared Leto - Niander Wallace

    Sylvia Hoeks - Luv

    BLADE RUNNER 2049 NEREDE ÇEKİLDİ?

    ABD'de, Kaliforniya eyaletine bağlı Los Angeles ilinde bir kent olan Burbank'da.
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