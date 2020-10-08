Bu akşam izleyicilerle buluşacak olan Blade Runner 2049: Bıçak Sırtı, 2017 yılında vizyona girdi ve aksiyon severler tarafından keyifle izlendi. Bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanacak olan Blade Runner 2049: Bıçak Sırtı hakkında bilgi edinmek isteyenler arama motorları üzerinden sorgulamalar yapıyor. İşte Blade Runner 2049: Bıçak Sırtı konusu ve oyuncuları…