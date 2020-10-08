Bu akşam izleyicilerle buluşacak olan Blade Runner 2049: Bıçak Sırtı, 2017 yılında vizyona girdi ve aksiyon severler tarafından keyifle izlendi. Bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanacak olan Blade Runner 2049: Bıçak Sırtı hakkında bilgi edinmek isteyenler arama motorları üzerinden sorgulamalar yapıyor. İşte Blade Runner 2049: Bıçak Sırtı konusu ve oyuncuları…
BLADE RUNNER 2049: BIÇAK SIRTI KONUSU NEDİR?
İlk filmin olaylarının üstünden 30 yıldan fazla zaman geçmişken, Los Angeles Polis Departmanı'nda görev yapan Memur K (Ryan Gosling) insanlığı büyük kargaşaya sürükleyecek, hatta sonunu bile getirebilecek bir sırrı ortaya çıkarmıştır. Bir felaketi önleyebilmesi için eski ödül avcısı Rick Deckard'ı (Harrison Ford) bulup ondan bazı sorularına yanıt alması şarttır.
BLADE RUNNER 2049: BIÇAK SIRTI OYUNCULARI KİMLER?
Ryan Gosling - Memur K
Harrison Ford - Rick Deckard
Ana de Armas - Joi
Jared Leto - Niander Wallace
Sylvia Hoeks - Luv
BLADE RUNNER 2049 NEREDE ÇEKİLDİ?
ABD'de, Kaliforniya eyaletine bağlı Los Angeles ilinde bir kent olan Burbank'da.