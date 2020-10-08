ERŞAN KUNERİ KİMDİR?



Erşan Kuneri, Gora filminde "film yapımcısı" mesleğiyle ön plana çıkar. Arif v 216 filminde ise Kay Kay adlı eğlence mekanının sahibi olarak sahnelerde yerini almıştır. Erşan Kuneri karakterini Cem Yılmaz canlandırmıştır.

CEM YILMAZ KİMDİR?

Cem Yılmaz, 23 Nisan 1973 yılında İstanbul'da doğdu. İlkokulu Mehmet Akif İlkokulu'nda tamamladı. Ortaokulda Bahçelievler Kazım Karabekir Ortaokulu'nu, sonrasında da Etiler Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi ve Boğaziçi Üniversitesi Turizm ve Otel Yönetimi bölümünü bitirdi.

Karikatüre olan ilgisi ve yeteneği sayesinde üniversite yıllarında Leman isimli mizah dergisinde çalışmaya başladı. İlk gösterisini dergide çalıştığı yıllarda, Leman Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdi. Sonrasında Beşiktaş Kültür Merkezi'nde sahne almaya başladı ve burada düzenlediği gösteriler ile adını duyurmayı başararak günümüze kadar toplamda 4.000'den fazla kez sahneye çıktı. 1998'de Her Şey Çok Güzel Olacak isimli filmle sinema sektörüne adım attı. İçlerinde Türk Sineması'nın en sevilen filmleri arasına girmiş olan G.O.R.A., A.R.O.G, Hokkabaz ve Yahşi Batı gibi yapımların da bulunduğu 10 filmde rol aldı ve 3 filmde seslendirme sanatçısı olarak çalıştı.