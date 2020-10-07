Kuruluş Osman Aya Nikola kimdir sorusu dizinin sıkı takipçileri tarafından merak edilmeye başlandı. Çarşamba akşamları ATV'de izleyicisiyle buluşan Kuruluş Osman'ın 28. bölümünde diziye pek çok isim katılıyor. Bu isimler arasında en dikkat çekenlerden birisi de Erkan Avcı'nın canlandırdığı Aya Nikola oluyor. Peki, Tekfur Aya Nikola tarihte var mı? Erkan Avcı kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte merak edilenler...

KURULUŞ OSMAN AYA NİKOLA KİMDİR?

Kayıhanlıların gün geçtikçe kuvvetlenmesinden ve özellikle Kulacahisar'ı ele geçirmesinden hoşlanmayan İnegöl tekfuru Aya Nikola, komşusu Karacahisar tekfurunu Kayıhanlılar aleyhine kışkırtmaya devam etti. Bu hadise İnegöl tekfurunun Karacahisar tekfuru ile ittifakına yol açtı. Kısa bir süre sonra İnegöl tekfuru ile Karacahisar tekfuru birleşerek Kayıhanlılara karşı harekete geçtiler. İnegöl Tekfuru Aya Nikola, Karacahisar tekfuru ile ittifak edip çok sayıda asker topladılar. Karacahisar Tekfurunun kardeşi Kalanoz'u askere kumandan tayin ettiler.

Birleşik Bizans ordusu ile Kayıhanlıların kuvvetleri İnegöl'den yola çıkarak Domaniç İkizce'de karşı karşıya geldiler. Sonunda Birleşik Bizans ordusu bozguna uğradı. Kayıhanlılar yapılan savaşta galip gelmelerine rağmen, bu defa da Osman Beyin ağabeyi Saru Batu Savcı Bey öldü. Düşman tarafında ise Karacahisar tekfurunun kardeşi ve ordu kumandanı olan Kalanoz/Keloz ve pek çok kimse öldürüldü, gerisi de kaçtı.