Kuruluş Osman Aya Nikola kimdir sorusu dizinin sıkı takipçileri tarafından merak edilmeye başlandı. Çarşamba akşamları ATV'de izleyicisiyle buluşan Kuruluş Osman'ın 28. bölümünde diziye pek çok isim katılıyor. Bu isimler arasında en dikkat çekenlerden birisi de Erkan Avcı'nın canlandırdığı Aya Nikola oluyor. Peki, Tekfur Aya Nikola tarihte var mı? Erkan Avcı kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte merak edilenler...
KURULUŞ OSMAN AYA NİKOLA KİMDİR?
Kayıhanlıların gün geçtikçe kuvvetlenmesinden ve özellikle Kulacahisar'ı ele geçirmesinden hoşlanmayan İnegöl tekfuru Aya Nikola, komşusu Karacahisar tekfurunu Kayıhanlılar aleyhine kışkırtmaya devam etti. Bu hadise İnegöl tekfurunun Karacahisar tekfuru ile ittifakına yol açtı. Kısa bir süre sonra İnegöl tekfuru ile Karacahisar tekfuru birleşerek Kayıhanlılara karşı harekete geçtiler. İnegöl Tekfuru Aya Nikola, Karacahisar tekfuru ile ittifak edip çok sayıda asker topladılar. Karacahisar Tekfurunun kardeşi Kalanoz'u askere kumandan tayin ettiler.
Birleşik Bizans ordusu ile Kayıhanlıların kuvvetleri İnegöl'den yola çıkarak Domaniç İkizce'de karşı karşıya geldiler. Sonunda Birleşik Bizans ordusu bozguna uğradı. Kayıhanlılar yapılan savaşta galip gelmelerine rağmen, bu defa da Osman Beyin ağabeyi Saru Batu Savcı Bey öldü. Düşman tarafında ise Karacahisar tekfurunun kardeşi ve ordu kumandanı olan Kalanoz/Keloz ve pek çok kimse öldürüldü, gerisi de kaçtı.
ERKAN AVCI KİMDİR?
Erkan Avcı 17 Aralık 1982'de Diyarbakır'da dünyaya geldi. Mimar Sinan Üniversitesini bitirmiştir. Karadayı dizisinde canlandırdığı Barut Necdet karakteri ile ünlenmiştir. Zenne filminde oynadığı Ahmet rolüyle 2011 yılında 48. Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü kazanmıştır.
Oynadığı Dizi ve Filmler
Çukur (2018)
Payitaht Abdülhamid (2017)
Cesur ve Güzel (2016-2017)
Daha (Sinema Filmi, 2016)
Uzun Hikaye (Selami, Sinema Filmi, 2012)
Karadayı(Necdet, Tv dizisi, 2013-2014)
Zenne (Ahmet, Sinema Filmi, 2011)
Gişe Memuru (Afar Şoför 2, Sinema Filmi, 2011)
Can (Ali, Sinema Filmi, 2011)
Vakit (Çoban, Kısa Film, 2010)
Sakarya Fırat (Ethem Tekintaş, TV Dizisi, 2009-2012)
Mukadderat (Bilen Adam, None, 2009)
Acemi Müezzin (Cemal, TV Dizisi, 2009)
Kurtlar Vadisi Pusu (TV Dizisi, Gürhan, 2007-2008)
Ayrılık (Yunus, TV Dizisi, 2007)
Köprü (TV Dizisi, Hasan, 2006)
KURULUŞ OSMAN 28. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
"Türk ordusu nizam kurar!"
Kulucahisar Kalesi fethiyle, Konstantiniye'nin ve imparatorun öfkesini üzerine çeken Osman Bey, uç bölgesinde huzuru tesis etmiştir. Osman Bey'e karşı harekete geçen ve en deneyimli kumandanlarından Aya Nikola'yı bölgeye gönderme kararı alan Bizans İmparatoru, başarılarıyla tüm obalara umut olan bu Türk beyini saf dışı bırakmaya kararlıdır. Kayı Obası'nın yazı geçirdiği yaylaya yapılan sürpriz baskın Bizans'ın emellerini açık ederken, bu alçaklığın hesabını sormaya kararlı olan Osman Bey; Aksakallılar'dan aldığı görevle Alplerini bir araya toplar. Ertuğrul Bey'in dönüşü ise yaralarını sarmaya çalışan Kayı Obası'nda coşkuyla karşılanır. Osman Bey ve Alpleri Bizans ordusunu bertaraf edebilecek mi? Osman Bey, Aksakallılar'dan nasıl bir vazife alacak? Ertuğrul Bey'in dönüşüyle Kayı Obası'ndaki dengeler nasıl değişecek? Aya Nikola, uç bölgesinde Bizans hakimiyetini yeniden tesis etmek için neler yapacak? Bala Hatun, Kayılar'a yapılan baskından kurtulabilecek mi?