İlk sezonuyla büyük beğeni toplayan ve kısa sürede milyonların gönlüne taht kuran Kuruluş Osman 2. sezonuyla bu akşam ekranlara merhaba diyecek. Dizinin izleyicileri şu an büyük bir heyecanı paylaşıyor. İlk sezondan beri geri dönmesi beklenen Ertuğrul Bey nihayet Kayı Obası'na adım atıyor. Tarihte Osman Bey'in babası olan Ertuğrul Gazi'nin yaşlılık halini Yeşilçam'ın usta isimlerinden Tamer Yiğit canlandıracak. Ayrıca Ertuğrul Bey ile obaya Osman Bey'in ağabeyi Savcı'ya da Kanbolat Görkem Arslan hayat verecek. Kuruluş Osman 28. bölüm fragmanında Ertuğrul Bey Kayı Obası'na geliyor ve obada şenlik havasıyla "Ertuğrul Bey'im hoş geldin!" sözleri gökyüzüne yükseliyor. Fragmanda özellikle Bizans İmparatorluğu ile Kayı alpleri arasındaki savaş dikkat çekiyor.
'YENİ BİR KONSEPT KURULDU'
Ekranların fenomen dizisinin merakla beklenen yeni sezonu öncesi, dizinin yapımcısı proje tasarımcısı ve senaristi Mehmet Bozdağ açıklamalarda bulundu.
Birinci sezon bittikten hemen sonra yeni sezon için hazırlanmaya başladıklarını söyleyen Bozdağ şöyle konuştu: "Pandemiden sonra dersimize iyi çalıştık. Bu yıl daha güçlü, daha tecrübeli olarak sete çıktık. Ekip neredeyse tatil yapmadı. Çok iyi bir senaryo çıktı. Yeni bir konsept kuruldu.
Bu konsept doğrultusunda birçok yeni dekor yaptık. Ciddi oyuncu transferleri yaptık. Yeni bir hikaye ve yeni karakterleriyle beraber yeni sezonda gümbür gümbür geliyoruz. Bambaşka bir Osman izleyecek seyirci. Dünyayı iyi kurduk. Çok güçlü sahneler çekildi. Ezberleri bozmak istedik. Her şeyde büyük değişiklikler yaptık; imajda, tasarımda. Seyircimiz çok şaşıracak."
'ERTUĞRUL DÖNÜYOR'
Bozdağ, hikayenin yeni sezonda nasıl evrileceğini ise şöyle anlattı: "İlk sezon Osman'ın toyluğunu işlemiştik. Bu sezon Ertuğrul tekrar sahalara dönüyor. Yaşlı bir Ertuğrul. İhtiyar kurt geri dönüyor. Babanın gelmesiyle obada birçok denge değişiyor.
Bu dengede Osman'ın, Savcı'nın, Dündar'ın var olma mücadelesini göreceğiz ve yavaş yavaş da Ertuğrul'un beyliği kime bırakacağı belli olacak. Beyliği bırakacağı ismi hangi özellikten dolayı seçecek onu göreceğiz. Osman'ın da dişli rakipleri var. Beylik savaşları başlıyor ama bu savaşı her zaman izlediğimiz hikayelerin dışında bir mantıkla yazıyoruz."
'CÜNEYT ARKIN HAYALLERİMİZİN KAHRAMANI'
Yeni sezona ciddi oyuncu takviyeleriyle girdiklerini hatırlatan Bozdağ, "Cüneyt Arkın'ı nasıl ikna ettiniz?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Ben Cüneyt ağabeyi çok istiyordum. Teklif ettik, sağ olsun kabul etti. Tanış olduk, daha da çok sevdik. O hayallerimizin kahramanı. Müthiş bir adam.
Cüneyt ağabeyden ister istemez etkileniyorsunuz. Ben onu çok sevdim. Kemal Tahir'i de konuştuk Cüneyt ağabeyle, Türk tarihini de konuştuk, savaşları, atı, eski Yeşilçam'ı da konuştuk. Üst düzey bir zekası var.
Onun setlere, aramıza katılması hepimizi heyecanlandırdı. Setteki aşkı artırdı. Motivasyon sağladı. Diğer yeni oyuncularımız da çok başarılı isimler; çok güçlü isimler geldi.
EKRANLARA BOMBA GİBİ BİR DÖNÜŞ YAPACAK
İkinci sezonuyla atv ekranında seyirci karşısına çıkacak olan, Türkiye'de ve dünyada ilgiyle izlenen ve ilk sezonunda reyting rekorları kıran 'Kuruluş Osman', ikinci sezonuna 7 Ekim Çarşamba akşamı başlıyor.
BİZANS ORDUSUYLA SAVAŞ
Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın sezon açılışına, Osman Bey liderliğindeki Kayı Alpleri ile Bizans ordusunun karşı karşıya geldiği meydan savaşı sahnesi damga vuracak.
O İSİMLER KADROYA KATILDI
İkinci sezon çekimlerine tüm hızıyla devam eden dizi, yeni sezon öncesinde kadrosuna kattığı Cüneyt Arkın, Erkan Avcı, Kanbolat Görkem Arslan, Seçkin Özdemir, Ahmet Yenilmez, Emin Gürsoy, Umut Karadağ, Bahtiyar Engin ve Seray Kaya gibi oyuncularla çok konuşulmuştu.
TURGUT ALP KURULUŞ OSMAN'A DAHİL OLACAK MI?
Cengiz Coşkun'un canlandırdığı Turgut Alp'in diziye dönmesi bekleniyor. Çünkü tarihi kaynaklarda Osman Gazi'nin fetihleri esnasında Turgut Alp'in yer aldığı görülüyor. Ancak konu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.
KURULUŞ OSMAN 28. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
"Türk ordusu nizam kurar!"
Kulucahisar Kalesi fethiyle, Konstantiniye'nin ve imparatorun öfkesini üzerine çeken Osman Bey, uç bölgesinde huzuru tesis etmiştir. Osman Bey'e karşı harekete geçen ve en deneyimli kumandanlarından Aya Nikola'yı bölgeye gönderme kararı alan Bizans İmparatoru, başarılarıyla tüm obalara umut olan bu Türk beyini saf dışı bırakmaya kararlıdır. Kayı Obası'nın yazı geçirdiği yaylaya yapılan sürpriz baskın Bizans'ın emellerini açık ederken, bu alçaklığın hesabını sormaya kararlı olan Osman Bey; Aksakallılar'dan aldığı görevle Alplerini bir araya toplar. Ertuğrul Bey'in dönüşü ise yaralarını sarmaya çalışan Kayı Obası'nda coşkuyla karşılanır. Osman Bey ve Alpleri Bizans ordusunu bertaraf edebilecek mi? Osman Bey, Aksakallılar'dan nasıl bir vazife alacak? Ertuğrul Bey'in dönüşüyle Kayı Obası'ndaki dengeler nasıl değişecek? Aya Nikola, uç bölgesinde Bizans hakimiyetini yeniden tesis etmek için neler yapacak? Bala Hatun, Kayılar'a yapılan baskından kurtulabilecek mi?