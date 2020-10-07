İlk sezonuyla büyük beğeni toplayan ve kısa sürede milyonların gönlüne taht kuran Kuruluş Osman 2. sezonuyla bu akşam ekranlara merhaba diyecek. Dizinin izleyicileri şu an büyük bir heyecanı paylaşıyor. İlk sezondan beri geri dönmesi beklenen Ertuğrul Bey nihayet Kayı Obası'na adım atıyor. Tarihte Osman Bey'in babası olan Ertuğrul Gazi'nin yaşlılık halini Yeşilçam'ın usta isimlerinden Tamer Yiğit canlandıracak. Ayrıca Ertuğrul Bey ile obaya Osman Bey'in ağabeyi Savcı'ya da Kanbolat Görkem Arslan hayat verecek. Kuruluş Osman 28. bölüm fragmanında Ertuğrul Bey Kayı Obası'na geliyor ve obada şenlik havasıyla "Ertuğrul Bey'im hoş geldin!" sözleri gökyüzüne yükseliyor. Fragmanda özellikle Bizans İmparatorluğu ile Kayı alpleri arasındaki savaş dikkat çekiyor.

'YENİ BİR KONSEPT KURULDU'

Ekranların fenomen dizisinin merakla beklenen yeni sezonu öncesi, dizinin yapımcısı proje tasarımcısı ve senaristi Mehmet Bozdağ açıklamalarda bulundu.

Birinci sezon bittikten hemen sonra yeni sezon için hazırlanmaya başladıklarını söyleyen Bozdağ şöyle konuştu: "Pandemiden sonra dersimize iyi çalıştık. Bu yıl daha güçlü, daha tecrübeli olarak sete çıktık. Ekip neredeyse tatil yapmadı. Çok iyi bir senaryo çıktı. Yeni bir konsept kuruldu.