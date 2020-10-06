Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz EDHO 166. bölüm canlı izle seçeneği yeni sezonu merakla bekleyenler tarafından araştırılmaya başlandı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm izle linki haberimizin içerisinde yer alıyor. EDHO'da bu hafta Alparslan kendisine ve ailesine yapılan hain saldırı sonrasında hayatından vazgeçmek uğruna intikam yemini ediyor. Olayın faillerini bulmak için gözünü karartan Alparslan, karşısında duran amcası Hızır Çakırbeyli'yi bile ezmeye göze alıyor. Alparslan'a yapılan saldırının izini sürerek soluğu Yaman Korkmaz'ın mekanında alan Hızır, düşmanlarının gözüne bakarak meydan okuyor. İşte ATV canlı yayın izleme seçeneği

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EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 166. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Hemen Hızır Çakırbeyli'nin peşine düşeceksin!"

Alparslan kendisine ve ailesine yapılan hain saldırı sonrasında hayatından vazgeçmek uğruna intikam yemini eder. Olayın faillerini bulmak için gözünü karartan Alparslan, karşısında duran amcası Hızır Çakırbeyli'yi bile ezmeye göze almıştır.

ALPARSLAN OLAYIN PEŞİNDE

Adım adım iz süren Alparslan, ipin ucunu masaya kadar takip eder. Bu intikam masadaki herkesi birbirine düşürürken, hedef haline gelir. Bu uğurda dünürleri Haşmet Façalı'yı da karşısına almıştır.