PELİN AKİL KİMDİR?

Pelin Akil 17 Nisan 1986'da İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Türk sinema, dizi ve tiyatro oyuncusudur. Rent Müzikali, Marika'nın Serveti, Abim Geldi, İstanbulname, Depo ve Sersefil-Korkuyorum sevgilim gibi tiyatro oyunlarında yer almıştır.

ADNAN BİRİCİK KİMDİR?

Adnan Biricik (9 Haziran 1959), Türk aktör. Orta öğrenimini İstanbul'da tamamlayıp, üniversite "lisans" eğitimi için, Ankara'ya taşındı. 1978 yılında Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümü "yüksek" kısmından mezun oldu. Mezun olduğu senenin ertesinde kurulan İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda sanatçı kadrosu ile görev alarak, Devlet Tiyatroları'na katıldı. Aynı zamanda İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun kuruluş çalışmalarında bulundu. Bazılarında da ödül sahibi oldu. Tiyatro aktörlüğünün yanı sıra, gerek radyo tiyatrosu, gerek seslendirme, gerekse, televizyon ve sinema alanlarında çalışmalar yaptı. Halen İstanbul Devlet Tiyatrosu oyuncusu olarak görev yapmaktadır.

ENGİN BENLİ KİMDİR?

Engin Benli 23 Şubat 1970 İzmir doğumludur. Engin Benli; Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu. İlk öğretimini, İzmir'de tamamladıktan sonra lisans eğitimini Eskişehir'de Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarında 1995 yılında tamamladı. Profesyonel tiyatro hayatına Ankara Devlet Tiyatrosu'nda oyuncu olarak başladı.