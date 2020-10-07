TV8'in ilgiyle izlenen yarışması Masterchef Türkiye'de dün çok heyecanlı bir dokunulmazlık yarışı vardı. Mehmet, Danilo ve Somer şefler yarışmacılardan et döner ana malzemelerinden lezzetler yapmasını istedi. Hem kırmızı hem de mavi takım canla başla mücadele vererek yarışı kazanmaya çalıştı. Peki Masterchef dokunulmazlık kimin oldu? Haftanın ilk eleme adayları da belirlendi. İşte Masterchef eleme adayları…
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
2020 MasterChef Türkiye yemek yarışmasının bugün (6 Ekim 2020 Salı) ekranlara gelen son bölümde Mehmet, Danilo ve Somer şefler dokunulmazlık oyununda mavi ve kırmızı takım yarışmacılarından et döner ile farklı menüler çıkarmalarını istedi. Bu menüyü yaparak en başarılı şekilde şeflere sunan MAVİ takım dokunulmazlığı kazandı.
Mavi takım karşısında başarısı olarak bireysel dokunulmazlık oyununda karşı karşıya gelen kırmızı takımda sebzeli tartar yemeğini en iyi yapan SEFA haftanın bireysel dokunulmazlığı kazandı. Bireysel dokunulmazlığı kazanan Sefa, kurallar gereği takımından ilk eleme adayını seçerek, SERHAT'ı eleme potasına gönderdi.
Öte yandan 2. eleme adayının belirlenmesi açısından kırmızı takım içinde yapılan eleme adayı oylamasında en fazla oyu alan WALISON eleme potasına giren ikinci yarışmacı oldu.
MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM
Ebru (Kaptan)
Serhat
Tanya
Eray
Sefa
Berker
Walison
MASTERCHEF MAVİ TAKIM
Esra (Kaptan)
Furkan
Barbaros
Emir
Uğur
Ayyüce
Özgül
Didem