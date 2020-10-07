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    • Magazin
    • 07.10.2020 10:13
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    • 07.10.2020 10:13
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    Yeni haftada yeni takımlar kuruluktan sonra ilk dokunulmazlık oyunu dün akşam oynandı, peki ? Heyecanlı ve gergin anların yaşandığı dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Diğer takımdan ise eleme adaylarının belirlendiği bölümde bireysel dokunulmazlığı alan kişi elenmesi yönünde bir kişinin ismini verdi. Peki ? İşte yaşananlar…

    takvim.com.tr
    Masterchef eleme adayları kimler oldu?

    TV8'in ilgiyle izlenen yarışması Masterchef Türkiye'de dün çok heyecanlı bir dokunulmazlık yarışı vardı. Mehmet, Danilo ve Somer şefler yarışmacılardan et döner ana malzemelerinden lezzetler yapmasını istedi. Hem kırmızı hem de mavi takım canla başla mücadele vererek yarışı kazanmaya çalıştı. Peki Masterchef dokunulmazlık kimin oldu? Haftanın ilk eleme adayları da belirlendi. İşte Masterchef eleme adayları…

    MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

    2020 MasterChef Türkiye yemek yarışmasının bugün (6 Ekim 2020 Salı) ekranlara gelen son bölümde Mehmet, Danilo ve Somer şefler dokunulmazlık oyununda mavi ve kırmızı takım yarışmacılarından et döner ile farklı menüler çıkarmalarını istedi. Bu menüyü yaparak en başarılı şekilde şeflere sunan MAVİ takım dokunulmazlığı kazandı.

    Mavi takım karşısında başarısı olarak bireysel dokunulmazlık oyununda karşı karşıya gelen kırmızı takımda sebzeli tartar yemeğini en iyi yapan SEFA haftanın bireysel dokunulmazlığı kazandı. Bireysel dokunulmazlığı kazanan Sefa, kurallar gereği takımından ilk eleme adayını seçerek, SERHAT'ı eleme potasına gönderdi.

    Öte yandan 2. eleme adayının belirlenmesi açısından kırmızı takım içinde yapılan eleme adayı oylamasında en fazla oyu alan WALISON eleme potasına giren ikinci yarışmacı oldu.

    MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM

    Ebru (Kaptan)
    Serhat
    Tanya
    Eray
    Sefa
    Berker
    Walison

    MASTERCHEF MAVİ TAKIM

    Esra (Kaptan)
    Furkan
    Barbaros
    Emir
    Uğur
    Ayyüce
    Özgül
    Didem
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    Haberler Magazin Masterchef eleme adayları kimler oldu? Masterchef bireysel dokunulmazlığı kim kazandı?