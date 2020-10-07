TV8'in ilgiyle izlenen yarışması Masterchef Türkiye'de dün çok heyecanlı bir dokunulmazlık yarışı vardı. Mehmet, Danilo ve Somer şefler yarışmacılardan et döner ana malzemelerinden lezzetler yapmasını istedi. Hem kırmızı hem de mavi takım canla başla mücadele vererek yarışı kazanmaya çalıştı. Peki Masterchef dokunulmazlık kimin oldu? Haftanın ilk eleme adayları da belirlendi. İşte Masterchef eleme adayları…