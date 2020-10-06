Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi bu akşam yeni sezonuyla izleyici karşısına çıkıyor ve diziye katılan isimler izleyiciler tarafından merak edilmeye başlandı. Engin Benli bu sezona damgasını vuracak isimler arasında yer alıyor. Peki, EDHO Yaman kimdir? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Engin Benli kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? İşte merak edilenler...
ENGİN BENLİ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİDİR?
Engin Benli 23 Şubat 1970 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. İlk öğretimini, İzmir'de tamamladıktan sonra lisans eğitimini Eskişehir'de Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarında 1995 yılında tamamladı.
Profesyonel tiyatro hayatına Ankara Devlet Tiyatrosu'nda oyuncu olarak başladı. Ardından 1995-1997 yılları arasında Bursa Devlet Tiyatrosu'nda stajyer sanatçı olarak görev yaptı. Kurulduğu yıl olan 1997 yılından bu yana İzmit Şehir Tiyatrosu'nda oyuncu olarak yer alıyor. Ayrıca, tiyatro aktörlüğünün yanı sıra çeşitli sinema ve televizyon çalışmaları da yapmaktadır.
Özellikle 2010 - 2013 yılları Arasında yayınlanan Kanıt adlı dizideki Başkomser Orhan rolü ile geniş kitlelerce tanınmıştır. Daha sonra Poyraz Karayel adlı dizide Zafer karakterini canlandırmıştır. Göç Zamanı dizisinde Artem karakterini canlandırmıştır. 2019'da Diriliş Ertuğrul dizisinin 134. bölümünde Alıncak karakteriyle diziye dâhil oldu.
Filmografi
Yıl Tür Proje Rol
2008 Sinema filmi Polis Volkan İzmitli
2010 Dizi Kanıt Orhan Özdemir
2011 Sinema filmi Kırık Midyeler Cevat
2015 Sinema filmi Son Mektup Fuat Binbaşı
Dizi Poyraz Karayel Zafer Biryol
2016 Dizi Göç Zamanı Artem
Sinema filmi Yağmurda Yıkansam Yılmaz
2016- Dizi Muhteşem Yüzyıl Kösem Sinan Paşa