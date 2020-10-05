İşte keyifli sohbetten kesitler:

Edebiyattan oyunculuğa geçiş sürecinden bahseder misin? Her şey nasıl başladı?

Ben çok konuşan bir çocuk değildim. Üsküdarlılar Derneği Adile Naşit Deneme Sahnesi'nde rahmetli hocam Mete Akkaya, bize eğitim veriyordu. Annemler, ben 6 yaşındayken, ablam ve beni tiyatroya gönderdiler. Benim konuşmamı, sosyalleşmemi istiyorlardı. Orada eğitim aldım, defalarca sahneye çıktık. Musahipzade Celal Sahnesi benim evim gibidir.

Üniversite sınavı arefesinde tiyatrodan uzaklaştım. 18 yaşımdayken, sevgili İnci Özkıran, beni Tümay Özokur'la tanıştırdı. Üniversiteyi okurken, Hayat Bilgisi'yle profesyonel oyunculuk yapmaya başladım. Orada televizyonda oynamakla, sahnede yer almak arasında epey bir disiplin ve çalışma farkı olduğunu gördüm. Bir süre işim oyunculuk oldu, hayatımı öyle kazanıyordum. Öyle başladı süreç… Bir karar vermişliğim de yok aslında. İşimi seviyorum ama ''Ben bunu yapacağım'' demedim, hayat nereye götürüyorsa oradayız…"

Bugüne kadar canlandırdığın karakterler arasında ''Benim için yeri çok ayrıdır?'' dediğin bir karakter oldu mu?

"Süzme'nin yeri ayrıdır. Bana işi öğreten o roldü, o setti. Sevgili Perran Abla ve Tarık Papuçcuoğlu'dan öğrendim her şeyi. Onların yeri bende ayrıdır.

Onun dışında Acemi Cadı benim en eğlendiğim setim olabilir. İlerledikçe senaryo bizi serbest bırakmaya başladı, doğaçlama hareket etmeye başladık, bu nedenle çok eğlendim."

Acemi Cadı maceran nasıl başladı?

Dizinin 13. bölümünde dahil oldum. Toygar, çok sınırları belirlenmiş bir karakter değildi. Bu hem zorlayıcı bir şey hem de serbestlik kazandırıyor insana. ''Ben bunu ne yapabilirim?'' diyorsun.

"Mesela elde tesbih… Bu çok hoş bir şey değil. Bu gençlere ve çocuklara hitap eden bir diziydi. 'Bunu atalım' dedik. 'Bu karakter biraz daha karikatür gidebilir, çok müsait' dedik. Öyle öyle kendini buldu."

Toygar'ı canlandırırken en keyif aldığın sahnen hangisiydi?

"Bir mektup yazıp ''Ben bu mektubun içine kalbimi koydum'' deyip kalp efekti yapmışım. Ona çok güldüm. Ayşegül'ün büyüsü yüzünden makyaj yaptığımız sahne de baya sosyal medyada dönüyor. ''Racona uygun sürün allığı'' falan… (gülüyor)"

Merve Boluğur'un sevgilisi sanılman hakkında ne düşünüyorsun?

"Magazin benim hep uzak olduğum bir şey özünde. Karşı değilim ama çok magazinsel bir malzememin olmadığını düşünüyorum, olmasını da istemiyorum.

O fotoğraftaki arkadaşla benim saç yapım benzediği için herkes öyle sandı. Bana ''Keşke Merve'yle sen aynı projede yer alsanız'' gibi şeyler de söyleniyor. Bu yönde bir çalışmamız yok ama belki ileride olabilir.

Merve fotoğrafı attığında, ben mutluluklar diledim. Twitter'dan biraz sataşmış olabilirim. ''Arkadaşlar ben sanmanız çok ilginç. Ben maskesiz dolaşmıyorum'' yazdım."(gülüyor)