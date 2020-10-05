Kuruluş Osman yeni sezona bomba isimlerle giriş yapıyor! Osman Bey düşmanlarını kasıp kavuracak

Kuruluş Osman yeni sezon oyuncu kadrosu ve konusundaki değişikliklerle dikkat çekiyor. ATV ekranlarında Çarşamba akşamları yayınlanan ve izleyicileri ekran başına kilitleyen dizinin yeni sezonunda birbirinden usta oyuncular yer alacak. Dizinin 2. sezonuna Ertuğrul Bey'in dönüp dönmeyeceği kuşkusuz en çok merak edilen konulardan birisi. Dizinin yapımcısı Mehmet Bozdağ, yeni sezonda izleyicilere büyük sürprizler hazırladıklarını ve obada tüm dengelerin değişeceğini belirtti.

KURULUŞ OSMAN YENİ SEZONDA NELER VAR?

Birinci sezon bittikten hemen sonra yeni sezon için hazırlanmaya başladıklarını söyleyen Bozdağ şöyle konuştu: "Pandemiden sonra dersimize iyi çalıştık. Bu yıl daha güçlü, daha tecrübeli olarak sete çıktık. Ekip neredeyse tatil yapmadı. Çok iyi bir senaryo çıktı. Yeni bir konsept kuruldu.