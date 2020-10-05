Kuruluş Osman yeni sezona bomba isimlerle giriş yapıyor! Osman Bey düşmanlarını kasıp kavuracak

Kuruluş Osman yeni sezon oyuncu kadrosu ve konusundaki değişikliklerle dikkat çekiyor. ATV ekranlarında Çarşamba akşamları yayınlanan ve izleyicileri ekran başına kilitleyen dizinin yeni sezonunda birbirinden usta oyuncular yer alacak. Dizinin 2. sezonuna Ertuğrul Bey'in dönüp dönmeyeceği kuşkusuz en çok merak edilen konulardan birisi. Dizinin yapımcısı Mehmet Bozdağ, yeni sezonda izleyicilere büyük sürprizler hazırladıklarını ve obada tüm dengelerin değişeceğini belirtti.
KURULUŞ OSMAN YENİ SEZONDA NELER VAR?
Birinci sezon bittikten hemen sonra yeni sezon için hazırlanmaya başladıklarını söyleyen Bozdağ şöyle konuştu: "Pandemiden sonra dersimize iyi çalıştık. Bu yıl daha güçlü, daha tecrübeli olarak sete çıktık. Ekip neredeyse tatil yapmadı. Çok iyi bir senaryo çıktı. Yeni bir konsept kuruldu.
Bu konsept doğrultusunda birçok yeni dekor yaptık. Ciddi oyuncu transferleri yaptık. Yeni bir hikaye ve yeni karakterleriyle beraber yeni sezonda gümbür gümbür geliyoruz. Bambaşka bir Osman izleyecek seyirci. Dünyayı iyi kurduk. Çok güçlü sahneler çekildi. Ezberleri bozmak istedik. Her şeyde büyük değişiklikler yaptık; imajda, tasarımda. Seyircimiz çok şaşıracak."
'ERTUĞRUL DÖNÜYOR'
Bozdağ, hikayenin yeni sezonda nasıl evrileceğini ise şöyle anlattı: "İlk sezon Osman'ın toyluğunu işlemiştik. Bu sezon Ertuğrul tekrar sahalara dönüyor. Yaşlı bir Ertuğrul. İhtiyar kurt geri dönüyor. Babanın gelmesiyle obada birçok denge değişiyor.
Yapımcı Bozdağ; "Yeni bir konsept kuruldu. Bu konsept doğrultusunda dekorlarda yenilenmeye gidildi. Ciddi oyuncu transferleri yaptık. Yeni bir hikaye ve yeni karakterlerle geliyoruz" şeklinde açıklamalar yaptı.
Kuruluş Osman izleyicilerini ikinci sezonda büyük sürprizlerin beklediğini dile getiren Bozdağ, "Her karakterin kendine özel bir hikayesi var. İnşallah bu sezon çok farklı bir Osman geliyor. Yeni sezonda gümbür gümbür geliyoruz, bambaşka bir Osman izleyecek seyirci. Her şeyde büyük değişiklikler yaptık, imajda, tasarımda. Seyircimiz şaşıracak" dedi.
Kayı Obası'nda dengelerin değişeceğini belirten Mehmet Bozdağ "İlk sezon Osman'ın toyluğunu işlemiştik. Bu sezon Ertuğrul tekrar sahalara dönüyor. İhtiyar kurt geri dönüyor. Babanın gelmesiyle obada birçok denge değişiyor" sözleriyle sezon açılışı öncesi beklentileri zirveye taşıdı.
'Kuruluş Osman' kadrosuna katılması çok konuşulan Cüneyt Arkın'la ilgili de konuşan Mehmet Bozdağ, "O hayallerimizin kahramanı. Müthiş bir adam. Cüneyt ağabeyden ister istemez etkileniyorsunuz. Onun setlere dönmesi, aramıza katılması hepimizi heyecanlandırdı. Setteki aşkı artırdı. Motivasyon sağladı. Diğer yeni oyuncularımız da çok başarılı isimler, çok güçlü isimler geldi" dedi.
Osman Bey rolündeki başrol oyuncusu Burak Özçivit'in rolüyle özdeşleştiğini belirten Mehmet Bozdağ, "Burak o ruhu yaşıyor, herkese de hissettiriyor. Bu benim için çok önemli. O ruhu yaşaması bana yazdırttırıyor" sözleriyle Özçivit'in diziye katkısını vurguladı.
KURULUŞ OSMAN YENİ SEZON NE ZAMAN?
Kuruluş Osman dizisinin 2. yeni sezonu 7 Ekim Çarşamba akşamı ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.
KANBOLAT GÖRKEM ARSLAN, KURULUŞ OSMAN KADROSUNDA
atv'nin Çarşamba akşamları reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman ikinci sezon hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürürken kadrosuna yeni isimler eklemeye de devam ediyor. Önümüzdeki günlerde ikinci sezon bölümleriyle atv ekranında seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan 'Kuruluş Osman' dizisi, kadrosuna sevilen oyuncu Kanbolat Görkem Arslan'ı da ekledi. Ünlü oyuncu Arslan'ın dizide hangi karaktere hayat vereceği merak konusu.
ERKAN AVCI DA KADROYA KATILDI
İkinci sezonda Kuruluş Osman izleyicilerinin karşısına çıkacak yeni oyunculardan biri de Erkan Avcı olacak. Ünlü oyuncu Erkan Avcı'nın dizide hangi karaktere hayat vereceği ise merak konusu.
CÜNEYT ARKIN AKSAKALLILARIN REİSİNİ CANLANDIRACAK
Dizinin yapımcılığının yanı sıra, proje tasarım ve senaryosunu da üstlenen Mehmet Bozdağ, Twitter hesabından Cüneyt Arkın'la fotoğrafını paylaşarak şu notu yazmıştı:
'Kuruluş Osman' kadrosuna katıldığını "Niye çok seviliyor? Niye herkesin kahramanı? Çünkü gönlüyle konuşuyor. Gönlüyle bakıyor. Bu güzel gönülle yeni sezonu ve karakterini konuştuk. Hoş geldin Cüneyt Arkın"
Efsanevi oyuncu Cüneyt Arkın'ın 'Kuruluş Osman'ın yeni sezonunda Aksakallıların reisi rolünü canlandıracağı öğrenildi.
YENİ SEZONDA HANGİ İSİMLER OLACAK?
İkinci sezon çekimlerine tüm hızıyla devam eden 'Kuruluş Osman', kadrosuna kattığı Cüneyt Arkın, Erkan Avcı, Kanbolat Görkem Arslan, Seçkin Özdemir, Ahmet Yenilmez, Emin Gürsoy, Umut Karadağ, Bahtiyar Engin ve Seray Kaya gibi isimlerle gündem olmuştu.