KEREM ALIŞIK İLE HİLAL ALTINBİLEK AŞK MI YAŞIYOR?

Geçtiğimiz aylarda Hilal Altınbilek'in köpeğini gezdirirken objektife takılan ünlü oyuncu, aşk iddialarını yine "Asla öyle bir şey yok" diyerek yalanmıştı.

Alışık, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla, iddialara açıklık getirmiş ve "Biz Hilal ile set içinde ve set dışında iyi anlaşan iki iyi arkadaşız, hepsi bu" demişti.

Ancak Acarkent sakinleri, çifti aynı eve girip çıkarken gördüklerini söyleyerek, ikilinin ağustos ayından beri birlikte yaşadığını iddia ediyor.

HİLAL ALTINBİLEK KİMDİR?

Hilal Altınbilek, 21 Ocak 1991 tarihinde İzmir'de Kosova kökenli bir ailede doğdu. İlkokul'dan itibaren tiyatro ile ilgilendi. Ege Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde okurken oyunculuğa başladı. Bir güzellik yarışmasında ilk 5'e girdi ve fotomodel oldu. 2009-2010 yılları arasında İstanbul'daki Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde, Çağdaş Drama Topluluğu ve Ali Haydar Elçığ'dan oyunculuk eğitimi aldı. İlk oyunculuk deneyimini, 2011 yılında yayımlanan Derin Sular adlı dizide yaşadı.

2013 yılında yayınlanmaya başlayan Karagül dizisinde Özlem karakterini canlandırdı. 2016 yılında Hayatımın Aşkı adlı dizide Nil adlı karakteri canlandırdı. 2018 yılında Tims Productions yapımı Bir Zamanlar Çukurova adlı televizyon dizisinde Züleyha karakterini canlandırdı. Aynı yıl Çağan Irmak'ın yönetmen ve senaristliğini üstlendiği Çocuklar Sana Emanet adlı dram-gerilim türündeki sinema filminde Engin Akyürek ile başrolde yer aldı.