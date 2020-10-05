ATV'nin izlenme rekorları kıran Bir Zamanlar Çukurova dizisinin oyuncuları Kerem Alışık ile Hilal Altınbilek arasındaki aşk iddiaları bitmek bilmiyor. Her ne kadar ikili sürekli bu iddiaları yalanlasa da aynı eve çıktıkları haberi gündeme bomba gibi düştü. Magazin gündeminde büyük etki yaratan bu olaydan sonra gündemde sıkça Kerem Alışık ile Hilal Altınbilek Acarkent'te aylık 35 bin tl kira ile ev mi tuttu? Sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. İşte ayrıntılar…
KEREM ALIŞIK İLE HİLAL ALTINBİLEK AŞK MI YAŞIYOR?
Geçtiğimiz aylarda Hilal Altınbilek'in köpeğini gezdirirken objektife takılan ünlü oyuncu, aşk iddialarını yine "Asla öyle bir şey yok" diyerek yalanmıştı.
Alışık, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla, iddialara açıklık getirmiş ve "Biz Hilal ile set içinde ve set dışında iyi anlaşan iki iyi arkadaşız, hepsi bu" demişti.
Ancak Acarkent sakinleri, çifti aynı eve girip çıkarken gördüklerini söyleyerek, ikilinin ağustos ayından beri birlikte yaşadığını iddia ediyor.
HİLAL ALTINBİLEK KİMDİR?
Hilal Altınbilek, 21 Ocak 1991 tarihinde İzmir'de Kosova kökenli bir ailede doğdu. İlkokul'dan itibaren tiyatro ile ilgilendi. Ege Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde okurken oyunculuğa başladı. Bir güzellik yarışmasında ilk 5'e girdi ve fotomodel oldu. 2009-2010 yılları arasında İstanbul'daki Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde, Çağdaş Drama Topluluğu ve Ali Haydar Elçığ'dan oyunculuk eğitimi aldı. İlk oyunculuk deneyimini, 2011 yılında yayımlanan Derin Sular adlı dizide yaşadı.
2013 yılında yayınlanmaya başlayan Karagül dizisinde Özlem karakterini canlandırdı. 2016 yılında Hayatımın Aşkı adlı dizide Nil adlı karakteri canlandırdı. 2018 yılında Tims Productions yapımı Bir Zamanlar Çukurova adlı televizyon dizisinde Züleyha karakterini canlandırdı. Aynı yıl Çağan Irmak'ın yönetmen ve senaristliğini üstlendiği Çocuklar Sana Emanet adlı dram-gerilim türündeki sinema filminde Engin Akyürek ile başrolde yer aldı.
KEREM ALIŞIK KİMDİR?
Kerem Alışık, 5 Haziran 1960 yılında İstanbul Nişantaşı'nda dünyaya gelmiştir. Türk sinemasının önemli isimlerindeÇolpan İlhan annesi, Sadri Alışık ise babasıdır. Şair Atilla İlhan ise dayısıdır. Bugüne kadar bir çok dizi ve filmlerde yer alan Kerem Alışık, dizi oyunculuğuna 1995 yılında Ünal Küpeli'nin yönettiği ''Fırtınalar'' adlı dizi ile başlamıştır. İlk sinema filmi ''Dansöz''dür. Bu filmin yönetmenliğinin ve senaristliğini merhum gazeteci Savaş Ay üstlenmiştir.
Gençliğinde profesyonel olarak bir süre Anadolu Üsküdar 1908 Spor Kulübü futbol takımında oynamıştır.Kerem Alışık, 1992 yılında Sibel Turnagöl ile evlenip, 1997 yılında boşanmıştır. Bu evlilikten Sadri adında bir oğlu bulunmaktadır. Ayrıca Kerem Alışık dayısı gibi şairdir. İki tane şiir kitabı bulunmaktadır.2005 yılından beri annesi Çolpan İlhan ile birlikte kurduğu Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde eğitmenlik yapmaktadır. Kerem Alışık Atv ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da Ali Rahmet Felekeli karakterini canladırmaktadır. Kerem Alışık 1.82 boyunda, 80 kilo ve İkizler burcudur.