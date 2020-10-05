ALDATILDIĞINI ANLATTI!

MasterChef yarşımacısı Duygu evliliğe giden ilişkisini bitirdiğini açıkladı. Duygu canlı yayında aldatıldığını belirtti. Duygu aldatıldığını, ''İhaneti itiraf etti, hata yaptım dedi. Aldatıldığıma çok üzülmedim, özgüvenimin boşa çıkmasına üzüldüm. Bu ciddi ağır bir süreç.'' cümleleriyle açıkladı. Duygu, "Benim evlenmek üzere olduğum nişanlımın beni aldattığını öğrendim aldattığı kız tarafından" dedi.

"UZUN SÜRE ŞİDDET GÖRDÜM"



Duygu evliliğinde yaşadığı sorunları, ''Ailemin onayı olmayan bir evlilikti. Evliliğimin ilk günü dayak yemeye başladım, uzun süre şiddet gördüm. Ben ayrıldıktan sonra en yakın arkadaşımla evlendi. Seni seviyorum diyen kimseye inanmayın.'' cümleleriyle anlattı.

MasterChef Türkiye yarışmacılarından Duygu Acarsoy, kaptanlık seçimlerinde hayatının itirafını yaptı. Yıllar önce bir evlilik yaptığını söyleyen Duygu, "Ailemin istemediği bir evlilik yaptım ve düğünden sonra şiddet görmeye başladım. Eşim beni dolandırdı her şeyimi elimden aldı. Boşandıktan 14 gün sonra da benim çocukluk arkadaşımla evlendi. O kadın sonra televizyon programlarına çıktı" dedi. Şimdilerde nişanlı olan Duygu, yine aldatıldığını ihaneti de kadının kendisini aramasıyla öğrendiğini söyledi.