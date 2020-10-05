Alexandra Arzat kimdir? Ekşi Sözlük Kanzuk sevgilisi Alexandra Arzat kimdir, kaç yaşındadır? Ekşi Sözlük Kanzuk kimdir? Ekşi Sözlük'ün sahibi olarak bilinen ve Kanzuk nickiyle tanınan Başak Purut sevgilisi Alexandra Arzat'a evlenme teklif etti. Ancak Arzat'ın sözlükte yazar yapılmasına tepki gösteren yazarların hesabı kapatıldı. Ekşi Sözlük kullanıcıları bu duruma büyük tepki gösterdi. Peki, Alexandra Arzat kimdir, kaç yaşında, nereli?
ALEXANDRA ARZAT KİMDİR?
23 yaşında ve Cüneyt Özdemir'in haber ekibinden olan Alexandra Arzat'ın Ekşi Sözlük CEO'su Başak Purut'tan evlenme teklifi aldığı ve bunu kabul ettiği ifade edildi. Uzunca bir süredir beraber oldukları iddia edilen çiftin evlilik yolundaki bu adımları sosyal medyada büyük bir ses getirdi.
EKŞİ SÖZLÜK KANZUK KİMDİR?
23 Kasım 1975 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Başak Purut, en çok ziyaret edilen platformlardan birisi olan Ekşi Sözlük'ün CEO'sudur ve Kanzuk adı ile bilinmektedir. Lise eğitimini Beşiktaş Anadolu Lisesi'nde, lisans eğitimini ise İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamlayan Purut daha sonrasında Marmara Üniversitesi Avrupa Birliği Enstitüsü'nde "Avrupa Birliği Hukuku" üzerine yüksek lisans yapmaya başlamış ve üniversiteden sonra 2002 yılına kadar Tekfenbank'ta hukuk danışmanı olarak çalışmıştır.
Başak Purut, daha sonra hayatının önemli bir bölümü oluşturacak olan Ekşi Sözlük'e 3 Kasım 2002 tarihinde yazar olarak katılıp bu platformdaki macerası 2004 yılında Sedat Kapanoğlu ile tanışınca tamamen değişmiştir. İkili arasındaki ilişki ilk önce dostluk sonra iş ortaklığı şeklinde gelişmiştir.
Hukuk fakültesi olması nedeniyle Ekşi Sözlük ile ilgili hukuki adımlarda aktif rol alan Purut, internet hukuku alanında birtakım çalışmalara da önderlik etmiştir.
Başak Purut, 2015 senesinin Mayıs ayında Ekşi Sözlük'ün kurucusu olan Sedat Kapanoğlu'nun Amerika Birleşik Devletleri'ne taşınmasının ardından site yönetimimin başına geçmiştir. 2012 yılından beri video paylaşım sitesi olan 59Saniye'nin de ortağı ve başkan yardımcısı görevini yürütmektedir.