Başak Purut, daha sonra hayatının önemli bir bölümü oluşturacak olan Ekşi Sözlük'e 3 Kasım 2002 tarihinde yazar olarak katılıp bu platformdaki macerası 2004 yılında Sedat Kapanoğlu ile tanışınca tamamen değişmiştir. İkili arasındaki ilişki ilk önce dostluk sonra iş ortaklığı şeklinde gelişmiştir.

Hukuk fakültesi olması nedeniyle Ekşi Sözlük ile ilgili hukuki adımlarda aktif rol alan Purut, internet hukuku alanında birtakım çalışmalara da önderlik etmiştir.

Başak Purut, 2015 senesinin Mayıs ayında Ekşi Sözlük'ün kurucusu olan Sedat Kapanoğlu'nun Amerika Birleşik Devletleri'ne taşınmasının ardından site yönetimimin başına geçmiştir. 2012 yılından beri video paylaşım sitesi olan 59Saniye'nin de ortağı ve başkan yardımcısı görevini yürütmektedir.