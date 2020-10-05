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    • Magazin
    • 05.10.2020 11:46
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    • 05.10.2020 11:46
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    ? Sorusu dün akşamdan bu yana merak edilerek sıkça sorgulanıyor. Show TV’de Pazar akşamları ekrana gelen Arıza dizisinin son bölümündeki şarkı büyük beğeni topladı ve kimin söylediği merak edildi. Arıza dizisinde Yürüyorum Dikenlerin Üstünde şarkısı çaldı. Peki ? Sözleri kime ait? İşte merak edilenler…

    takvim.com.tr
    Arıza dizisinde çalan müzik kimin?

    Arıza dizisinin son bölümünde çalan şarkı çok beğenildi ve hemen kimin seslendirdiği merak edildi. Şarkının söz ve müziğinin kime ait olduğu da araştırılanlar arasında yer aldı. Arıza dizisinde çalan bu şarkı izleyenleri mest etti. İşte Arıza dizisinde çalan müzik kimin? Yürüyorum Dikenlerin Üstünde şarkısını kim söylüyor? Sorularının yanıtı…

    ARIZA DİZİSİNDE ÇALAN MÜZİK KİMİN?

    Oğuz Aksaç'ın seslendirdiği Yürüyorum Dikenlerin Üstünde şarkısının söz ve müziği Hasan Kaplani'ye aittir

    YÜRÜYORUM DİKENLERİN ÜSTÜNDE ŞARKISINI KİM SÖYLÜYOR?

    Karanlık bir gece yol görünmüyor
    Yürüyorum dikenlerin üstünde
    Kara çalı bana aman vermiyor
    Yürüyorum dikenlerin üstünde yaralıyam
    Üstünde yaralıyam, üstünde yaralıyam, üstünde
    Yürüyorum dikenlerin üstünde yaralıyam

    Üstünde yaralıyam, üstünde
    Güneş erken doğup şafak atmıyor
    Gökteki bulutu söküp atmıyor
    Ay karardı güneş ışık tutmuyor
    Yürüyorum dikenlerin üstünde yaralıyam
    Üstünde yaralıyam, üstünde yaralıyam, üstünde
    Yürüyorum dikenlerin üstünde yaralıyam
    Üstünde yaralıyam, üstünde
    Yavaşa yavaş ilerlerken kaplani
    Benim ile yola çıkanlar hani
    Geri dönsem taşa tutar el beni
    Yürüyorum dikenlerin üstünde yaralıyam
    Üstünde yaralıyam, üstünde yaralıyam, üstünde
    Yürüyorum dikenlerin üstünde yaralıyam
    Üstünde yaralıyam, üstünde
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