Arıza dizisinin son bölümünde çalan şarkı çok beğenildi ve hemen kimin seslendirdiği merak edildi. Şarkının söz ve müziğinin kime ait olduğu da araştırılanlar arasında yer aldı. Arıza dizisinde çalan bu şarkı izleyenleri mest etti. İşte Arıza dizisinde çalan müzik kimin? Yürüyorum Dikenlerin Üstünde şarkısını kim söylüyor? Sorularının yanıtı…