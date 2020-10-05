Arıza dizisinin son bölümünde çalan şarkı çok beğenildi ve hemen kimin seslendirdiği merak edildi. Şarkının söz ve müziğinin kime ait olduğu da araştırılanlar arasında yer aldı. Arıza dizisinde çalan bu şarkı izleyenleri mest etti. İşte Arıza dizisinde çalan müzik kimin? Yürüyorum Dikenlerin Üstünde şarkısını kim söylüyor? Sorularının yanıtı…
ARIZA DİZİSİNDE ÇALAN MÜZİK KİMİN?
Oğuz Aksaç'ın seslendirdiği Yürüyorum Dikenlerin Üstünde şarkısının söz ve müziği Hasan Kaplani'ye aittir
YÜRÜYORUM DİKENLERİN ÜSTÜNDE ŞARKISINI KİM SÖYLÜYOR?
Karanlık bir gece yol görünmüyor
Yürüyorum dikenlerin üstünde
Kara çalı bana aman vermiyor
Yürüyorum dikenlerin üstünde yaralıyam
Üstünde yaralıyam, üstünde yaralıyam, üstünde
Yürüyorum dikenlerin üstünde yaralıyam
Üstünde yaralıyam, üstünde
Güneş erken doğup şafak atmıyor
Gökteki bulutu söküp atmıyor
Ay karardı güneş ışık tutmuyor
Yürüyorum dikenlerin üstünde yaralıyam
Üstünde yaralıyam, üstünde yaralıyam, üstünde
Yürüyorum dikenlerin üstünde yaralıyam
Üstünde yaralıyam, üstünde
Yavaşa yavaş ilerlerken kaplani
Benim ile yola çıkanlar hani
Geri dönsem taşa tutar el beni
Yürüyorum dikenlerin üstünde yaralıyam
Üstünde yaralıyam, üstünde yaralıyam, üstünde
Yürüyorum dikenlerin üstünde yaralıyam
Üstünde yaralıyam, üstünde